كيا تُشعل سوق السيارات الهجينة في مصر بكارنفال وسورينتو 2025

أطلقت شركة كيا الكورية في السوق المصري أحدث إصداراتها من السيارات الهجينة للعام 2025، وهما "كيا كارنفال" و"كيا سورينتو" الهجين، في خطوة تعزز من حضورها في فئة السيارات العائلية الذكية والمستدامة. وجاءت السيارتان بمواصفات تقنية متطورة، وتجهيزات رفاهية وأمان تلائم احتياجات الأسرة المصرية، وسط ترقب واسع من محبي السيارات الاقتصادية والأنيقة.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

كيا كارنفال 2025.. رفاهية عائلية وهندسة هجينة

جاءت كيا كارنفال 2025 بنظام هجين يجمع بين محرك بنزين توربو سعة 1.6 لتر ومحركين كهربائيين، ما يولد قوة إجمالية تصل إلى 242 حصانًا، وتأتي السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيك، مع دفع أمامي وسبعة مقاعد داخلية، ما يجعلها مثالية للعائلات الكبيرة.

تشمل التجهيزات الداخلية شاشة عرض مركزية بقياس يصل إلى 12.3 بوصة في الفئات العليا، مقاعد جلدية فاخرة، نظام صوتي Bose، شحن لاسلكي، وإضاءة محيطية متغيرة الألوان، أما على مستوى الأمان، فتضم أنظمة مثل التحذير من التصادم الأمامي، مساعدة الخروج الآمن، ومثبت سرعة ذكي.

ورغم عدم الإعلان الرسمي عن سعر كارنفال الهجين حتى الآن، إلا أنها متوقع أن تُطرح ضمن فئة 2.9 إلى 3.3 مليون جنيه مصري، نظرًا لما تقدمه من تقنيات متقدمة.

سورينتو 2025.. كفاءة وأداء بلمسة فاخرة

أما كيا سورينتو الهجينة، فقد وصلت بالفعل إلى السوق المصري بسعر 3,399,900 جنيه للفئة الأعلى (TopLine)، وتعمل بمحرك سعة 1.6 لتر توربو ومحرك كهربائي، يولدان قوة 230 حصانًا، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

السيارة مزودة بأنظمة أمان متقدمة تشمل التحذير من مغادرة الحارة، مساعد ركن ذكي، كاميرا 360 درجة، ومراقبة النقاط العمياء، كما تضم تجهيزات ترفيهية مثل شاشة معلومات 10.3 بوصة، عدادات رقمية، فتحة سقف بانورامية، ومقاعد جلدية مزودة بالتدفئة.

المنافسة تشتعل في فئة السيارات الهجينة

تُعد كارنفال وسورينتو 2025 إضافة قوية للسوق المصري، الذي يشهد اهتمامًا متزايدًا بالسيارات الهجينة بفضل ارتفاع أسعار الوقود ورغبة المستهلك في خفض الاستهلاك دون التضحية بالراحة أو الأداء، وتُراهن كيا على الدمج بين الكفاءة والتصميم الفاخر لجذب جمهور يبحث عن سيارات عائلية ذكية ومستدامة.

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