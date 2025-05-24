من هو رجل الأعمال كوتسيكا وحكايته مع أول سيارة إسعاف في مصر؟

كوتسيكا والإسعاف في مصر.. في احتفالية مرور 123 عامًا على إطلاق خدمة الإسعاف في مصر، كُشف النقاب عن واحدة من أبرز القصص التاريخية لـ رجل الأعمال "كوتسيكا"، والذي حفر اسمه مع تاريخ دخول أول سيارة الإسعاف إلى مصر.

ويستعرض الموجز في هذه السطور تفاصيل احتفالية إطلاق خدمة الإسعاف في مصر وكذلك حكاية رجل الأعمال كوتسيكا مع أول سيارة إسعاف.

أول سيارة إسعاف في مصر وعلاقتها برجل الأعمال كوتسيكا

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عرض فيلم وثائقي عن تاريخ هيئة الإسعاف المصرية، أشار إلى أن أول انطلاقة رسمية لخدمة الإسعاف كانت من محافظة الإسكندرية عام 1904 تحت اسم "الجمعية الدولية للإسعاف"، وكانت أول سيارة إسعاف هدية من رجل الأعمال "كوتسيكا"، أحد أبرز رجال الصناعة في تلك الحقبة، معلنًا بذلك بداية خدمات الطوارئ في مصر

رئيس الوزراء

بداية هيئة الإسعاف المصرية

أوضح الفيلم أن خدمات الإسعاف في مصر بدأت من الإسكندرية، قبل أن تنضم الهيئة رسميًا إلى وزارة الصحة، وتدخل مرحلة متقدمة من التحديث والتطوير التكنولوجي، بما يشمل أحدث تجهيزات سيارات الإسعاف والمنظومة الرقمية.

خدمة الإسعاف

من هو رجل الأعمال كوتسيكا ودوره في تطوير الرعاية الصحية؟

يعد رجل الأعمال اليوناني الشهير كوتسيكا أحد أبرز الشخصيات التي ساهمت في تأسيس بنية الرعاية الصحية الحديثة في مصر، وخاصة في محافظة الإسكندرية، حصل كوتسيكا على لقب "ملك السبرتو في مصر" نظرًا لامتلاكه واحدًا من أكبر مصانع الكحول في المدينة، وكان يشتهر بإنتاج السبيرتو (الكحول الإيثيلي) المستخدم في الأغراض الطبية والصناعية.

شهدت حياته المهنية نقطة تحول مأساوية، حين انفجرت إحدى الغلايات داخل مصنعه، مما أدى إلى وفاة أحد العمال قبل وصول المساعدة الطبية، وهو الحدث الذي دفعه عام 1916 إلى التبرع بأول سيارة إسعاف في مصر، قام باستيرادها خصيصًا من فرنسا، لتكون بداية تأسيس خدمة إسعاف منظمة في البلاد.

لم يقتصر تأثير كوتسيكا على هذه الخطوة الرمزية، بل امتد إلى مجال البنية التحتية الصحية، حيث قام بتأسيس المستشفى اليوناني بالإسكندرية، الذي يُعرف الآن باسم مستشفى جمال عبد الناصر للتأمين الصحي، وهو أحد أكبر مستشفيات التأمين في المدينة. بدأ العمل في بناء المستشفى عام 1930، وتم افتتاحه رسميًا عام 1938.

احتفالية مرور 123 عامًا على خدمة الإسعاف

شارك رئيس الوزراء في الفعاليات التي أُقيمت في المقر الرئيسي لهيئة الإسعاف بمدينة حدائق أكتوبر، بحضور وزير الصحة والسكان، ونواب البرلمان، وعدد من المحافظين، وسفراء الدول العربية والأجنبية، بالإضافة إلى عدد من رموز القطاع الصحي والمسؤولين التنفيذيين.

جولة تفقدية لمشروعات الإسكان والمرافق

وعقب الاحتفالية، يقوم الدكتور مصطفى مدبولي بجولة ميدانية لتفقد عدد من مشروعات الإسكان والمرافق في مدينتي الشيخ زايد وأكتوبر الجديدة، يرافقه خلالها المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، ومسؤولو هيئة المجتمعات العمرانية.

الحكومة تدعم الصحة والإسكان

أكد رئيس الوزراء أن زيارته اليوم تشمل جانبين: الأول المشاركة في احتفال هيئة الإسعاف كدليل على أهمية المرفق ودوره الحيوي، والثاني متابعة ميدانية للمشروعات السكنية المنفذة في 6 أكتوبر وأكتوبر الجديدة، ضمن خطة الدولة لإتاحة وحدات سكنية ميسرة لمختلف الشرائح.

تسليم عقود وحدات سكنية

تشمل الجولة أيضًا تسليم عقود لعدد من المستفيدين بمشروع الإسكان الاجتماعي في أكتوبر الجديدة، في إطار خطة الدولة لتوفير مساكن لائقة مقرونة بكافة الخدمات، ضمن رؤية شاملة لتحسين جودة الحياة للمواطن المصري.

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