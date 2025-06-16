القليوبية تضع الصناعة في المقدمة.. المحافظ يرأس اجتماع المناطق الصناعية

ترأس المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماع مجلس المناطق الصناعية بالمحافظة، مؤكدًا أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لدعم هذا القطاع الحيوي الذي يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة للشباب، فضلًا عن دوره في تعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز النمو الصناعي.

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مناقشة التحديات وسبل تذليل العقبات

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسها أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين داخل المناطق الصناعية، مع استعراض الآليات المقترحة لتذليل العقبات أمامهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن دعم قطاع الصناعة كأحد محاور تحقيق التنمية الشاملة.

دعم البنية التحتية وتوسيع فرص الاستثمار

وشدد المحافظ على أهمية توفير بيئة عمل محفزة، تتيح للمستثمرين فرص التوسع، وتُسهِم في زيادة معدلات الإنتاج، لافتًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم البنية التحتية للمناطق الصناعية وتوفير كافة الخدمات والتيسيرات اللازمة.

تخصيص أرض لجمعية مستثمري الشروق

وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 935 مترًا مربعًا لصالح جمعية مستثمري منطقة الشروق الصناعية، لاستخدامها كمبنى إداري يخدم المنطقة، في خطوة تهدف إلى دعم منظومة العمل الإداري وتيسير الإجراءات داخل المنطقة.

حضور تنفيذي موسع من قيادات المحافظة

وشارك في الاجتماع عدد من قيادات المحافظة ومسؤولي الهيئات التنفيذية، من بينهم: المستشار صلاح سالم المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات، والمهندس مجدي الحناوي رئيس جمعية مستثمري الشروق، والمهندس علي عودة وكيل وزارة الإسكان، إلى جانب عدد من ممثلي الكهرباء والتخطيط العمراني والأملاك والشئون القانونية والإنتاجية.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس الأولويات

وأكد المحافظ في ختام الاجتماع على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود لدعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد المحلي، مع السعي لتقديم كافة سبل الدعم الفني والإجرائي للمستثمرين داخل نطاق المحافظة.

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