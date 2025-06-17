اتفاق تاريخي بين مصر وصربيا: تجارة حرة وتبادل تجاري يتضاعف ثلاث مرات

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري الصربي، عن توقيع اتفاقية تاريخية للتجارة الحرة بين مصر وصربيا، تمهد الطريق نحو إلغاء تدريجي للرسوم الجمركية وتعزيز حركة التجارة بين البلدين ،ويأتي هذا التحرك المشترك في وقت يشهد فيه حجم التبادل التجاري قفزة بلغت ثلاثة أضعاف، بما يمثل نقلة نوعية في الشراكة الاقتصادية ويعزز مكانة مصر كمحور تجاري إقليمي.

وأشار مدبولي إلى أن الاتفاقية ستتيح الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية والقيود على واردات وصادرات السلع، وهو ما سيسهم في خلق بيئة تجارية أكثر انفتاحًا وتحفيزًا للاستثمار المتبادل.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

قفزة في حجم التبادل التجاري

كشف رئيس الوزراء عن تحقيق قفزة كبيرة في حجم التبادل التجاري بين مصر وصربيا، حيث تضاعف ثلاث مرات خلال الأعوام الماضية، مما يعكس تطور العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وأشار إلى أن هذه الاتفاقية ستفتح آفاقًا أوسع للتعاون في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية.

توسيع نطاق التعاون بين الشركات

أوضح مدبولي أن الحكومة المصرية ترحب بتوسيع مشاركة الشركات الصربية في السوق المصري، خاصة في قطاعات التصنيع والطاقة والتكنولوجيا، كما دعا رجال الأعمال من البلدين إلى استغلال المناخ الاستثماري الإيجابي الناتج عن الاتفاقية الجديدة.

وأكد أن المنتدى يمثل منصة حقيقية لتبادل الرؤى وبحث الفرص الاستثمارية المباشرة في ظل وجود إرادة سياسية واضحة لتعميق التعاون.

فرص جديدة للتكامل الإقليمي

من جانبه، أعرب الجانب الصربي عن تطلعه إلى أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التكامل مع السوق الأفريقي، من خلال مصر كبوابة للمنطقة، مشيدًا بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية مؤخرًا، والتي جعلت منها وجهة واعدة للاستثمار الأجنبي.

رسائل دعم من الجانبين

وشدد الجانبان على أهمية تطوير آليات النقل والخدمات اللوجستية بين البلدين، وتفعيل العمل المشترك في مجالات التكنولوجيا والتعليم والسياحة، بما يتماشى مع رؤية البلدين لتوسيع نطاق العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية طويلة الأمد.

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