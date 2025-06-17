بيان أممي مشترك: استعادة الهدوء أولوية.. ومصر تؤكد التزامها بالحلول السياسية

في تحرك دبلوماسي جديد يعكس أهمية التهدئة الإقليمية، صدر بيان أممي مشترك، اليوم، بمشاركة جمهورية مصر العربية وعدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، يؤكد ضرورة استعادة الهدوء واحتواء التوترات المتصاعدة في المنطقة، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية الأخيرة.

البيان المشترك، الذي صدر عقب جلسات مشاورات مكثفة داخل أروقة الأمم المتحدة، شدد على أهمية الامتناع عن التصعيد، وضرورة احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مع التركيز على الحلول الدبلوماسية كطريق أوحد لضمان الأمن الجماعي.

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مصر تؤكد التزامها بالسلام الإقليمي

جاءت مشاركة مصر في صياغة البيان لتؤكد مجددًا على ثوابت سياستها الخارجية القائمة على دعم الاستقرار ورفض التدخلات العسكرية، حيث أشار الوفد المصري الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن التصعيد لا يخدم مصالح الشعوب، بل يؤدي إلى زعزعة الأمن وفتح الباب أمام تدخلات خارجية.

وأكدت مصر في مداخلتها أن أي جهود دبلوماسية لإنهاء النزاعات لا بد أن تحترم خصوصية الدول، وتحافظ على وحدة وسلامة أراضيها، وتُبنى على الحوار والوساطة النزيهة.

مطالبات بتفعيل الأطر الدبلوماسية

وأشار البيان إلى ضرورة تفعيل المسارات السياسية المتوقفة، والتنسيق مع المنظمات الإقليمية مثل الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، للمساهمة في تهدئة الأوضاع وبناء الثقة بين الأطراف المتنازعة.

كما دعا البيان جميع الدول ذات التأثير في الإقليم إلى ضبط النفس، وتغليب صوت الحكمة على ردود الأفعال المتسرعة، لوقف التدهور المستمر في الأوضاع الإنسانية، خاصة في مناطق النزاع.

دور أممي لمراقبة الوضع

أعرب الموقعون على البيان عن دعمهم الكامل لدور الأمم المتحدة ومبعوثيها الخاصين في عدد من بؤر التوتر، مشيرين إلى أن التصعيد العسكري لا يحقق سوى المزيد من المعاناة، ولا يُمكن أن يكون بديلاً عن الحلول السياسية الشاملة.

وشدد البيان على أهمية الحفاظ على ممرات الملاحة الدولية، ومنع استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في المناطق الحساسة، في إشارة إلى توترات متزايدة في البحر الأحمر ومناطق شرق المتوسط.

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