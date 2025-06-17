مناقشات ساخنة داخل "إسكان النواب"حول الإيجار القديم: مطالبات بإعادة التوازن بين المالك والمستأجر

شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشات حادة وساخنة أثناء مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وسط تباين واسع في الآراء بين النواب حول فلسفة القانون، ومدى استجابته لمطالب فئات المتضررين من الوضع القائم سواء من الملاك أو المستأجرين.

وأكد عدد من النواب أن القانون الجديد لا بد أن يُراعي العدالة الاجتماعية ويحافظ على حق المالك في الانتفاع بعقاره دون المساس بحقوق المستأجرين، خاصة محدودي الدخل وكبار السن الذين يمثلون شريحة واسعة من المستفيدين من نظام الإيجار القديم.

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مطالبات نيابية بتحديد مدد انتقالية عادلة

وشدد أعضاء اللجنة على أهمية وجود فترة انتقالية "عادلة ومرنة" تسمح بتوفيق الأوضاع تدريجيًا، مع وضع جدول زمني لإعادة تقييم القيمة الإيجارية بطريقة لا تضر المستأجرين، وفى الوقت نفسه تحقق عائدًا منصفًا للمالك.

وأشار عدد من النواب إلى أن العقود الممتدة لغير أغراض السكن تمثل أحد أبرز التحديات، مطالبين بتصحيح المسار التشريعي بما يضمن إنهاء التمييز بين العقود السكنية وغير السكنية.

مقترحات بإعادة تقييم القيمة الإيجارية تدريجيًا

كما ناقش الاجتماع إمكانية إعادة تقييم القيمة الإيجارية استنادًا إلى معايير عادلة ترتبط بالقيمة السوقية للعقار، ووفقًا للوضع الاقتصادي والاجتماعي لكل منطقة، بدلًا من الاعتماد على أرقام رمزية لم تعد تتماشى مع الواقع العقاري.

وأكد النواب أن المشروع المقترح لا يستهدف الإضرار بالمستأجر، بل يسعى إلى إعادة التوازن المفقود بين الطرفين، من خلال صيغة تشريعية تحافظ على حقوق الجميع، وتعزز من القيمة الاقتصادية للعقارات المتقادمة.

مخاوف من تهجير قسري ومطالب بالحماية الاجتماعية

من جانبهم، أعرب بعض النواب عن تخوفهم من أن يؤدي التطبيق المفاجئ لأي تعديل في قانون الإيجار القديم إلى تهجير قسري لعدد كبير من الأسر، خاصة في المناطق الشعبية والعشوائية التي تنتشر بها هذه العقود، وطالب النواب الحكومة بإعداد برامج حماية اجتماعية موازية لدعم الفئات غير القادرة على تحمل أي زيادات متوقعة في القيمة الإيجارية، إلى جانب بحث آليات التمويل العقاري لتسهيل امتلاك المسكن، كما شددوا على ضرورة التنسيق بين وزارات الإسكان والتضامن الاجتماعي والمالية لضمان العدالة في التطبيق.

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