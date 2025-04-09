قانون الإيجار القديم السكني .. زيادة سنوية بنسبة 15%

طلبت الحكومة مزيدًا من الوقت لدراسة التعديلات واقتراح الحلول المناسبة لـ قانون الايجار القديم، مشيرا إلى أن هناك خطة منهجية لمناقشة التعديلات، تشمل الاستماع إلى الآراء المختلفة، من بينها الجهات الحكومية المختصة مثل وزارات الإسكان والتنمية المحلية، إضافة إلى تنظيم حوار مجتمعي مع الملاك والمستأجرين، ويعرض الموجز قانون الإيجار القديم السكني.

قانون الإيجار القديم السكني

وفيما يتعلق بـ قانون الإيجار القديم للغرض السكني، شدد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على أن الزيادة الأخيرة لا تشمل الوحدات السكنية المؤجرة، ولا ترتبط بحكم المحكمة الدستورية الذي صدر في نوفمبر 2024 بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم رقم (136) لسنة 1981. وكان هذا الحكم قد أدى إلى توجيه ضربة قوية للقانون السابق الذي كان يحدد قيمة الإيجار السكني بشكل ثابت، ما يستدعي تعديلًا في كيفية تعامل الملاك والمستأجرين في هذا القطاع.

تعديلات قانون الإيجار القديم

أوضح أنه من المتوقع إجراء التعديلات على قانون الإيجار القديم في الفصل التشريعي الحالي للمجلس النيابي، وهو الفصل الذي يمتد حتى يوليو 2025. إذ أكدت لجنة الإسكان في مجلس النواب التزامها بتطبيق حكم المحكمة الدستورية بما يتماشى مع تعديل المادة الأولى الخاصة بتثبيت القيمة للأماكن المؤجر.

ملخص قانون الإيجار القديم

زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجارات القديمة للأماكن غير السكنية، تستمر لمدة 5 سنوات من 7 مارس 2022 حتى 2027.

انتهاء عقود الإيجار لهذه الأماكن رسميًا في 7 مارس 2027، مع إلزام المستأجرين بالإخلاء في 8 مارس 2027.

يحق للمؤجر اتخاذ إجراءات قانونية للإخلاء في حال عدم التزام المستأجر بمغادرة العقار بعد انتهاء المدة.

يمكن للطرفين التفاوض على تمديد العقد بشروط جديدة قبل انتهاء الفترة المحددة بالقانون.

ويأتي هذا التعديل التشريعي في إطار تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك ، والمستأجرين، مع مراعاة تطورات السوق العقاري والتغيرات الاقتصادية في مصر

قانون الإيجار القديم السكني

الأماكن التي تشملها زيادة الإيجار القديم 2025

تستهدف الزيادة السنوية في الإيجارات القديمة الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية التي تُستخدم لأغراض غير سكنية، والتي تشمل:

الوحدات التجارية (المحلات والشركات).

المكاتب الإدارية والمقرات الحكومية.

العيادات والمراكز الطبية الخاصة.

المنشآت التعليمية والتدريبية.

بينما لا تشمل هذه الزيادة الوحدات السكنية المؤجرة وفقًا لنفس القانون.

تنتهي عقود الإيجار القديم بحسب نص القانون لهذه الفئة من الأماكن في 7 مارس 2027، ويُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة في اليوم التالي مباشرة، أي في 8 مارس 2027، ما لم يتم الاتفاق على تمديد العقد بين الطرفين.

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