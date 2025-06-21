انطلاق مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريم بقري المرحلة الأولى لـ "حياة كريمة".. غدا

مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريم.. تستعد وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي لتدشين أكبر مبادرة من نوعها لتوفير السكن الكريم واللائق بالقرى المستهدفة بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" في مرحلتها الأولى، وينشر “الموجز” الاستعدادات الكاملة لإطلاق مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريم خلال التقريرالتالي.

اختتمت وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي استعداداتهم لإطلاق مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريم صباح غداً الأحد وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وقادة البنوك والشركات وقطاعات المسئولية المجتمعية، والتي تستهدف توحيد جهود المسؤولية المجتمعية بالشركات والبنوك والقطاع الخاص مع جهود المجتمع المدني المصري من أجل تطوير بيئة السكن لعشرات الآلاف من الأسر في 1477 قرية ضمن 20 محافظة بالمرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية.

الاستعداد لإطلاق مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريم بقري المرحلة الأولى لـ "حياة كريمة"

ومن جانبها، صرحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بأن الأيام الماضية شهدت تفاعلاً ملحوظاً من كافة الأطراف مع مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريم التي تأتي في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية باستكمال كافة الأعمال والتدخلات المطلوبة بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبما يضمن الاستفادة الكاملة لكافة الأسر والمواطنين من الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذه القرى من خلال المبادرة الرئاسية ، وقد كان لرعاية ودعم دولة رئيس الوزراء لمبادرة سكن كريم آثر بالغ على مستوى وطبيعة تفاعل الشركاء والمساهمين المتوقعين في مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريم.

وزيرة التنمية المحلية

وزير التنمية المحلية: هناك مؤشرات علي تطوير 80 ألف منزل خلال مدى زمني مناسب

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المؤشرات الأولية تبشر بأن قطاعات المسئولية المجتمعية بالبنوك والشركات ومؤسسات الأعمال وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ذو الخبرات الطويلة في هذا الملف كمصر الخير والأورمان وحياة كريمة ، سينجحون في تحدي تطوير 80 ألف منزل خلال مدى زمني مناسب.

وزيرة التنمية المحلية: ترحيب حكومي بكافة المؤسسات والهيئات والجهات التي ترغب في تمويل قري المرحلة الأولى لـ "حياة كريمة"

وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي ترحيب الحكومة المصرية بكافة المؤسسات والهيئات والجهات التي ترغب في تمويل وتنفيذ تدخلات المشاركة المجتمعية ضمن أعمال هذه المبادرة المهمة بما يساهم في سرعة تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة المنازل المستهدفة للأسر الأولي بالرعاية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وفي السياق ذاته، صرح الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية بالوزارة، بأنه تنفيذاً لتوجيهات وزيرة التنمية المحلية، تم التنسيق بشكل مكثف مع مسئولي وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة لإخراج المؤتمر المزمع عقده صباح غداً الأحد بأفضل صورة، ودعوة كافة شركاء التنمية وممثلي قطاعات المسئولية المجتمعية والاستدامة بالبنوك والشركات ليكونوا جزءً رئيسياً من الحدث، وداعماً أساسياً للجهود التي تستهدف الارتقاء ببيئة السكن في قرى "حياة كريمة".

وزيرة التنمية المحلية

كما أشار مدير الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة"، إلى أن وزيرة التنمية المحلية أكدت على أهمية المشاركة الكاملة للمحافظين وفرق العمل المسئولة بالمحافظات المستهدفة، لضمان التعاون الكامل بين جهات تمويل وتنفيذ التدخلات من جانب، والإدارة المحلية ومديريات التضامن على المستوى المحلي من جانب آخر.

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