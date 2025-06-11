3 ملفات هامة علي طاولة وزيرة التنمية المحلية ومحافظي القاهرة والجيزة

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم الأربعاء اجتماعًا مع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وينشر “الموجز” تفاصيل الاجتماع خلال التقرير التالي.

تابعت وزيرة التنمية المحلية مع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجارية علي أرض المحافظتين في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص عدد من الملفات المهمة التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

وزيرة التنمية المحلية تتابع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالقاهرة والجيزة

وحرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة جهود المحافظتين للانتهاء من المشروعات المنفذة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الجاري 2024-2025 وعلى رأسها مشروعات تطوير ورصف الطرق والميادين والشوارع الرئيسية والفرعية وكذا تنفيذ بعض مشروعات الكهرباء والإطفاء وتحسين البيئة والتي ستعمل على تلبية احتياجات مواطني المحافظتين في مختلف المدن والمراكز والأحياء وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة والعمل على دعم جهود تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة تماشيًا مع الجهود المبذولة للدولة.

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات بالقاهرة والجيزة

وخلال الاجتماع تابعت وزيرة التنمية المحلية مع محافظي القاهرة والجيزة جهود الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية لتنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والبناء المخالف والحفاظ على الأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية الغير قانونية .

وزيرة التنمية المحلية تشدد على أهمية التعامل بكل حسم مع أي مخالفات أو تعديات

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية التعامل بكل حسم مع أي مخالفات أو تعديات يتم رصدها في المهد وإزالتها على الفور وازالة كافة مستهدفات المرحلة الثانية من الموجة الحالية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية بالجهود المبذولة من محافظتي القاهرة والجيزة لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظتين ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية الجارية والتي تلقي اهتمام ومتابعة دورية من القيادة السياسة ورئيس مجلس الوزراء.

وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود القاهرة والجيزة في تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة

كما شهد الاجتماع كذلك استعراض جهود المحافظتين في تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة ومشروعات البنية التحتية وجهود متابعة الشركات العاملة في المنظومة للقيام بخدمات الجمع والنقل للقمامة ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحي الآمن للمخلفات بما يسهم في تحسين مستوى النظافة بالقاهرة والجيزة والحصول على رضا المواطنين عن تلك الخدمة المهمة وإعادة الشكل الجمالي والحضاري للمحافظتين خاصة في ظل مشروعات التطوير العمراني التي تشهدها العاصمة ومحافظة الجيزة خلال الفترة الجارية.

وزيرة التنمية المحلية تعلن عن انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 26 لإزالة التعديات

الجدير بالذكر أن وزيرة التنمية المحلية، أعلنت عن انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية أمس الثلاثاء والتي يجري تنفيذها بجميع محافظات الجمهورية بالتعاون مع المحافظات ومديريات الأمن وجهات الولاية وجميع الأجهزة التنفيذية واللجنة العليا لاسترداد الأراضى .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المرحلة الثانية للموجة الحالية تستمر حتى 27 يونيو الجاري وتستهدف إزالة حالات التعدي للمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، أو التعديات الحديثة على أراضي أملاك الدولة سواءً بالبناء أو الزراعة وكذا المتغيرات المكانية غير القانونية.

وزيرة التنمية المحلية تشدد علي ضرورة التعاون لمتابعة موجة الإزالات

وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية التعاون والتنسيق الجيد بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والجهات المعنية عبر اللجنة المشكلة لمتابعة موجة الإزالات فى كل محافظة وضرورة تضافر كافة الجهود، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال وصور التعديات، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لتحقيق المستهدف من المرحلة الثانية للموجة الـ26 حفاظاً على حق الدولة والأجيال القادمة.

وزيرة التنمية المحلية

ووجهت وزيرة التنمية المحلية مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة وغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمتابعة المستمرة مع المحافظات لتذليل أى معوقات وعدم التهاون فى التصدي لجميع المخالفات والإزالة فى المهد لأى تعديات جديدة تطبيقاً للقانون.

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