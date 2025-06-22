الإحصاء يرصد مفاجأة بمؤشرات الإنتاج الصناعي في مصر خلال أبريل

مؤشرات الإنتاج الصناعي.. أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المؤشرات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية (دون احتساب الزيت الخام والمنتجات البترولية) لشهر أبريل 2025، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 2.7٪ مقارنة بشهر مارس السابق.

ووفق بيان حصل الموجز على نسخة منه، أكد الجهاز أن هذا الرقم القياسي تم احتسابه وفقًا للمنهجية الجديدة المعتمدة على سنة الأساس 2012/2013، والمبنية على دليل النشاط الصناعي (ISIC Rev.4)، باستخدام الرقم القياسي الشهري لأسعار المنتجين منذ يناير 2020.

تراجع الإنتاج الصناعي في أبريل

وأوضحت مؤشرات الإنتاج الصناعي أن الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية سجل نحو 116.18 نقطة في أبريل 2025 (بيانات أولية)، مقابل 119.44 نقطة في مارس 2025 (نهائي)، بانخفاض نسبته 2.7٪.

أنشطة صناعية شهدت نموًا

صناعة المشروبات:

ارتفع الرقم القياسي لصناعة المشروبات إلى 435.31 نقطة في أبريل، مقابل 401.66 نقطة في مارس، بزيادة قدرها 8.38٪، نتيجة الاستعداد لموسم الصيف وزيادة الطلب.

صناعة الأثاث:

سجل الرقم القياسي لصناعة الأثاث 188.13 نقطة في أبريل، مقابل 178.90 نقطة في مارس، بارتفاع نسبته 5.16٪، مدفوعًا بزيادة الطلب على شراء الأثاث.

أنشطة صناعية شهدت انخفاضًا

صناعة منتجات التبغ:

تراجع المؤشر إلى 112.85 نقطة في أبريل، مقارنة بـ 118.84 نقطة في مارس، بنسبة انخفاض بلغت 5.04٪ نتيجة لانخفاض الطلب.

صناعة التبغ

صناعة الملابس الجاهزة:

انخفض الرقم القياسي إلى 234.15 نقطة في أبريل، مقابل 245.61 نقطة في مارس، بنسبة تراجع 4.67٪، بسبب انخفاض عدد ساعات العمل خلال موسم الأعياد.

ارتفاع التضخم خلال مايو

يشار إلى أن جهاز الإحصاء أعلن أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (258.4) نقطة لشهر مايو 2025، مسجلاً بذلك ارتفاعاُ قدره (1.8%) عن شهرابريل 2025.

وأوضح أن أهم الأسباب ترجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.1%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.2%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (2.4%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (13.4%)، مجموعة الخضروات بنسبة (2.1%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.3%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (1.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.9%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.2%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.2%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.8%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (2.1%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.4%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (1.2%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.0%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (6.9%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.2%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.6%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (1.3%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (1.3%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.4%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (22.6%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.2%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.1%)

اقرأ أيضا:

ارتفاع قياسي في معدل التضخم في سبتمبر 2024 .. الإحصاء يكشف السبب

بمناسبة اليوم العالمي للإسكان.. الإحصاء يرصد مؤشرات خطيرة حول وحدات الإسكان في مصر