أشلاء ودماء داخل بيت عبادة.. تفجير يهز كنيسة في دمشق

شهدت العاصمة السورية دمشق، اليوم، تفجيرًا عنيفًا استهدف كنيسة مزدحمة بالمصلين أثناء إقامة قداس ديني، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا بين قتلى ومصابين، وفقًا لمصادر محلية،

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد صادمة لدماء وأشلاء متناثرة داخل الكنيسة، بينما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الجرحى وسط حالة من الهلع.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

حالة استنفار في محيط الكنيسة

فرضت الأجهزة الأمنية السورية طوقًا مشددًا حول موقع الانفجار، وقامت بإغلاق الطرق المؤدية إلى الكنيسة، فيما باشرت فرق التفتيش وخبراء المتفجرات أعمالهم لكشف طبيعة العبوة الناسفة وكيفية زرعها.

وأفادت مصادر ميدانية بأن عددًا من المصابين في حالة حرجة، ما يرجح ارتفاع عدد الضحايا خلال الساعات المقبلة ،ولم تُعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

ردود فعل محلية ودولية

أعربت شخصيات دينية ومجتمعية عن إدانتهم الشديدة للتفجير، مؤكدين أنه يستهدف وحدة النسيج السوري واستقرار العاصمة، ومن المتوقع صدور بيانات إدانة من جهات دولية خلال الساعات المقبلة، في وقت دعت فيه جهات حقوقية إلى حماية دور العبادة من الاعتداءات الإرهابية.

حزن جماعي وصدمة في الشارع الدمشقي

خيّمت أجواء الحزن والذهول على سكان العاصمة دمشق عقب التفجير، حيث احتشد المئات من الأهالي حول موقع الكنيسة وسط دموع وغضب، بينما تصاعدت أدخنة الحريق وأصوات سيارات الإسعاف والنجدة، وعبّر شهود عيان عن صدمتهم من استهداف مكان مقدس يرمز للسلام، مؤكدين أن الحادث ترك أثرًا نفسيًا عميقًا في نفوس الأطفال والعائلات التي كانت تشارك في القداس، مشيرين إلى أن رائحة الدم والموت لا تزال تملأ المكان.

فتح تحقيق عاجل والجهات الأمنية تلاحق الفاعلين

أعلنت وزارة الداخلية السورية، في بيان مقتضب، عن فتح تحقيق موسع للوقوف على ملابسات التفجير الإرهابي، مؤكدة أن فرق التحريات والأمن الجنائي تواصل جهودها لتحديد الجهة المنفذة ومن يقف وراء هذا العمل الإجرامي، كما أشارت مصادر أمنية إلى وجود "مؤشرات أولية" على أن الهجوم قد تم التخطيط له بدقة، مستهدفًا أكبر عدد من الضحايا في توقيت مزدحم. ووجّهت السلطات نداءً للمواطنين بالتعاون وتقديم أي معلومات تساعد في التحقيق.

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