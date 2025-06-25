مدبولي: لا نية لتخفيف أحمال الكهرباء في الصيف..والحكومة تستغني عن الأموال الساخنة

في مؤتمر صحفي عقد بمدينة العلمين الجديدة، حسم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجدل حول احتمال لجوء الحكومة إلى تخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف، مؤكدًا التزام الدولة بتوفير الطاقة دون المساس براحة المواطنين، مع تنفيذ خطة لترشيد استهلاك الكهرباء في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، ويرصد الموجز تفاصيل جديدة.

خطة لترشيد استهلاك الكهرباء دون المساس بالمواطن

أكد مدبولي أن الحكومة لن تلجأ إلى انقطاع التيار الكهربائي أو تخفيف الأحمال خلال أشهر الصيف، على الرغم من الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة، وازدياد الطلب على الكهرباء.



وأوضح أن توجيهاته للوزارات والهيئات والمؤسسات تضمنت تفعيل خطة لترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الإدارية، ووسائل الإنارة العامة، مع تشجيع المواطنين على اتباع سلوكيات رشيدة في استخدام الطاقة.

ارتفاع تكلفة استيراد الغاز لن يؤثر على الخدمة

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تواجه تحديًا اقتصاديًا بسبب ارتفاع أسعار استيراد الغاز الطبيعي، الذي يمثل أحد المصادر الرئيسية لتوليد الكهرباء.



ورغم هذه التحديات، شدد مدبولي على أن الحكومة تتعامل باحترافية لضمان استمرار الخدمة دون انقطاع، مع الحرص على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

الدولة تستغني عن الأموال الساخنة

في سياق متصل، طمأن مدبولي المواطنين بشأن الوضع المالي والاقتصادي، مشددًا على أن الدولة تعمل على تأمين احتياجاتها من العملة الصعبة بوسائل مستقرة ومستدامة، بعيدًا عن الاعتماد على ما يُعرف بـ"الأموال الساخنة" التي تتمثل في استثمارات غير مستقرة تدخل وتخرج من السوق بشكل سريع.

وأضاف أن الحكومة تركز حاليًا على تشجيع الاستثمارات طويلة الأجل وزيادة عائدات التصدير وتحفيز السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، بهدف خلق مصادر حقيقية ومستدامة للنقد الأجنبي.

استقرار الطاقة ضمن أولويات الحكومة

يأتي هذا التصريح في وقت حساس، حيث يترقب المواطنون كل صيف ما إذا كانت الحكومة ستتخذ إجراءات لتخفيف الأحمال مع زيادة درجات الحرارة والاستهلاك.

ويؤكد حديث رئيس الوزراء أن استقرار قطاع الكهرباء هو أولوية لدى الحكومة، وهو ما يبعث برسالة طمأنة واضحة للمواطنين والمستثمرين معًا.

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