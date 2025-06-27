دفع فاتورة الغاز المنزلي وتسجيل القراءة إلكترونيًا في مصر 2025.. خطوات سهلة

في إطار التحول الرقمي الذي تشهده مصر خلال السنوات الأخيرة، أصبح سداد فاتورة الغاز الطبيعي المنزلي وتسجيل قراءة العداد من المهام التي يمكن إنجازها بسهولة من خلال الإنترنت أو الهاتف المحمول، دون الحاجة إلى زيارة فروع الشركات، ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية الدولة لتقديم خدمات أسرع وأكثر دقة للمواطنين، وتوفير الوقت والمجهود، لا سيما مع ازدياد الاعتماد على التكنولوجيا في المعاملات اليومية، ويستعرض الموجز التفاصيل.

طرق دفع فاتورة الغاز الطبيعي إلكترونيًا

1. من خلال موقع "ماي فوري" MyFawry:

يمكن الدخول إلى موقع ماي فوري أو تحميل التطبيق من المتاجر الرسمية، بعد فتح التطبيق يتم اختيار خدمة "دفع فاتورة الغاز"، ثم إدخال رقم الاشتراك واختيار وسيلة الدفع المناسبة (فيزا – ماستركارد – محفظة إلكترونية).

2. تطبيق "جوميا باي" Jumia Pay:

عبر تحميل التطبيق وتسجيل الدخول، يمكن اختيار "فواتير الغاز الطبيعي"، ثم إدخال البيانات المطلوبة والدفع باستخدام بطاقة بنكية أو محفظة إلكترونية.

3. الموقع الرسمي لشركة بتروتريد:

توفر شركة بتروتريد عبر موقعها الرسمي خدمة دفع الفواتير باستخدام الفيزا أو الماستر كارد، بعد إدخال رقم الحساب الخاص بالمشترك وتأكيد عملية السداد.

المحافظ الإلكترونية المعتمدة للسداد

توفر البنوك وشركات الاتصالات عدة محافظ رقمية يمكن استخدامها لدفع فواتير الغاز بسهولة، منها:

فون كاش (البنك الأهلي المصري)

BM Wallet (بنك مصر)

فودافون كاش

أورانج موني

اتصالات كاش

WE Pay

الدفع من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني

يمكن أيضًا سداد الفاتورة من خلال ماكينات الدفع المنتشرة في المحال التجارية، التابعة لشركات مثل:

فوري

أمان

خدماتي

مصاري

ضامن

ممكن

BEE

إي فاينانس E-finance



خطوات الدفع عبر الماكينة:

1. فتح التطبيق الخاص بالماكينة.



2. اختيار "مرافق عامة" ثم تحديد شركة الغاز.



3. إدخال رقم المشترك.



4. تحديد الفواتير المطلوب سدادها.



5. تأكيد العملية واستلام إيصال رسمي.

السداد عبر مكاتب البريد

لمن يفضل المعاملات الورقية، يمكن التوجه إلى أقرب مكتب بريد وتقديم رقم الحساب الخاص بالغاز لموظف المكتب، ثم إتمام السداد واستلام الإيصال.

تسجيل قراءة عداد الغاز عبر الهاتف

لمزيد من الدقة وتفادي الأخطاء، تتيح شركة بتروتريد تسجيل قراءة عداد الغاز عبر عدة وسائل:

تطبيق بتروتريد الرسمي على الهواتف.

الموقع الإلكتروني للشركة.

خدمة واتساب عبر إرسال صورة للعداد ورقم الاشتراك.

الاتصال بالخط الساخن وتسجيل القراءة صوتيًا.

التحول الرقمي في خدمات الغاز الطبيعي يعكس مدى حرص الدولة على تسهيل حياة المواطنين وتقديم خدمات أكثر مرونة وكفاءة. ومع تنوع طرق الدفع وتسجيل القراءة، أصبحت الفواتير بلا طوابير، لتسير الحياة بخطى أسرع وأكثر ذكاءً.

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