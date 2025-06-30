أسعار تذاكر مسرحية الملك لير" لـ يحيي الفخراني وطرق الحجز

انطلاقة مرتقبة في 8 يوليو لـ الملك لير للنجم يحيى الفخراني.. أعلن الدكتور أيمن الشيوي، مدير المسرح القومي، أن مسرحية "الملك لير" للنجم يحيي الفخراني ستنطلق رسميًا يوم 8 يوليو المقبل، بالتزامن مع احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو، على خشبة المسرح القومي بوسط القاهرة، مؤكدًا أن العرض سيُقام أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، ويرصد الموجز أسعار التذاكر وطرق الحجز.

أسعار تذاكر مسرحية الملك لير ثابتة رغم ضخامة الإنتاج

خلال مؤتمر صحفي عُقد الأحد، أوضح الشيوي أن أسعار التذاكر ستظل في متناول الجميع، حيث تبلغ قيمتها:

60، 80، و110 جنيهات، مشيرًا إلى أن هناك مقترحًا بزيادة أسعار الصفوف الأمامية، لكن وزير الثقافة رفض ذلك مؤقتًا حفاظًا على إتاحة العرض لأكبر عدد من الجمهور.

ميزانية قياسية لعمل مسرحي ضخم

وكشف الشيوي أن الميزانية المخصصة لمسرحية "الملك لير" لـ يحيي الفخراني تُعد الأضخم في تاريخ البيت الفني للمسرح، مؤكدًا أنها رغم ضخامتها لا تزال ضمن الحدود المعتمدة من وزارة الثقافة، وهو ما يعكس قيمة العمل وأهميته الفنية والثقافية.

الحجز الإلكتروني للمرة الأولى في تاريخ المسرح القومي

في خطوة وصفها بـ"النقلة النوعية"، أعلن مدير المسرح القومي عن تطبيق الحجز الإلكتروني لأول مرة، ما يسهل على الجمهور، خاصة الشباب، متابعة العروض وحجز التذاكر من خلال المنصات الرقمية، هذه الخطوة تأتي في إطار تحديث آليات العمل بالمسرح وجذب فئات جديدة من المتابعين.

عودة يحيى الفخراني إلى خشبة المسرح القومي

يشهد العرض عودة النجم الكبير يحيى الفخراني إلى المسرح القومي بعد غياب، من خلال بطولة جديدة لمسرحية "الملك لير"، وهي من تأليف الكاتب العالمي ويليام شكسبير، ومن إخراج الفنان شادي سرور، وإنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الشيوي.

ومن المقرر إقامة احتفالية خاصة لعودة الفخراني إلى المسرح، تقديرًا لمشواره الفني، ولأهمية هذا العمل في المشهد الثقافي المصري والعربي.

قصة المسرحية: صراع السلطة والخيانة والبصيرة

تتناول المسرحية قصة الملك لير الذي يقرر توزيع أملاكه على بناته الثلاث، لكنه يُخطئ في الحكم على الصغرى لرفضها التملق، فيحرمها من الميراث، ومع تطور الأحداث، تنقلب عليه ابنتاه الكبريان، وتطردانه، بينما يجد مأواه الحقيقي لدى ابنته الصغرى التي كانت مخلصة له. القصة تُقدم في إطار من الدراما الاجتماعية والإنسانية.

فريق عمل متكامل يجسد ملحمة شكسبير

يشارك في بطولة الملك لير إلى جانب الفخراني نخبة من النجوم، منهم: طارق الدسوقي، حسن يوسف، طارق شرف، أحمد عثمان، تامر الكاشف، محمد العزايزي، محمد حسن، إيمان رجائي، أمل عبد الله، ريم عبد الحليم، حازم صلاح، وياسر مجاهد.

كما يشارك في تنفيذ العمل الفني كل من: شادي سرور مخرجًا، ومحمد علي حسن مخرجًا منفذًا، وتصميم أزياء علاء علي، وديكور حمدي عطية، والتأليف الموسيقي أحمد الناصر، واستعراضات ضياء شفيق.

الفخراني قدم "الملك لير" سابقًا

يُذكر أن الفخراني سبق له تقديم "الملك لير" على خشبة المسرح القومي عام 2001، في عرض أخرجه المخرج الراحل أحمد عبد الحليم، وقد حقق حينها نجاحًا كبيرًا، ويُتوقع أن يحظى العرض المرتقب بنفس القدر من الاهتمام والإقبال.

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