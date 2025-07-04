إغلاق ضريح الإمام الحسين بالقاهرة في ذكرى عاشوراء لإجراء صيانة دورية

قررت وزارة الأوقاف المصرية، إغلاق ضريح الإمام الحسين بن علي، رضي الله عنه، الواقع في منطقة القاهرة الفاطمية، لمدة 3 أيام متتالية، تبدأ من الجمعة 4 يوليو الموافق 9 من شهر المحرم 1447 هـ، وتنتهي مساء الأحد 6 يوليو الموافق 11 محرم، وذلك بالتزامن مع ذكرى عاشوراء.

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المسجد مفتوح للصلاة.. والإغلاق للضريح فقط

أكدت الوزارة في بيان رسمي، أن قرار الغلق جاء لتنفيذ أعمال صيانة دورية شاملة للضريح، تشمل الترميمات المعمارية والنظافة والتعقيم، بالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارة الآثار ومجلس إدارة المسجد، مشددة على أن المسجد سيظل مفتوحًا للمصلين والزوار كالمعتاد خلال هذه الفترة.

صيانة دورية لحماية القيمة التاريخية

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الأوقاف أن الغلق مؤقت فقط للضريح، وليس للمسجد بأكمله، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات تتم بشكل دوري للحفاظ على القيمة التاريخية والروحانية لهذا المقام الهام الذي يستقبل آلاف الزائرين يوميًا، خاصة في المناسبات الدينية مثل عاشوراء والمولد النبوي وليالي رمضان.

كثافة الزوار تفرض إجراءات وقائية

وأشار المصدر إلى أن توقيت الغلق يتزامن مع موسم يشهد عادة توافدًا كثيفًا من الزوار، ما يضاعف من أهمية الإجراءات الوقائية والصيانات الوقائية التي تهدف لضمان سلامة الزوار والحفاظ على المبنى من التآكل أو التكدس.

الأوقاف تطمئن الزوار: الفتح قريبًا

من جهته، دعا مسؤولو وزارة الأوقاف الزوار ومحبي آل البيت إلى تفهّم هذا الإجراء الضروري، مؤكدين أن الضريح سيُعاد فتحه بعد الانتهاء من الصيانة مباشرة، دون تأخير، حرصًا على مشاعر المواطنين ومرتادي المسجد الحسيني.

الإمام الحسين.. مقام ديني وتاريخي لا يُغلق طويلًا

وتُعد ذكرى عاشوراء من أبرز المناسبات التي يحييها عدد من المصريين بزيارة مقامات آل البيت، خاصة ضريح الإمام الحسين، لما له من مكانة رمزية وروحية في قلوب المسلمين، وتُحيى خلالها الأدعية والصلوات والنوافل والصيام.

يُذكر أن مسجد وضريح الإمام الحسين بالقاهرة يُعد من أبرز المعالم الإسلامية والتاريخية في مصر، ويزوره الملايين سنويًا، مما يجعل صيانته ضرورة دائمة للحفاظ على هذا الإرث الديني والثقافي العريق.

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