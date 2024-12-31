عودة نظام الكتاتيب مرة أخرى.. وزارة الأوقاف المصرية توضح

شدد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي بأسم وزارة الأوقاف، على أن عودة الكتاتيب ستكون مفيدة على أكثر من مسار، ومشيراً إلى أنه سيتم تحويل ملحقات بعض المساجد إلى كتاتيب، وهذا ما سيوضحه الموجز في هذا التقرير.

وزارة الأوقاف

أسامة رسلان عن عودة نظام الكتاتيب

توضيح وزارة الأوقاف.. وقال أسامة رسلان، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج “مع خيري”، عبر فضائية، “المحور”، أنه نستهدف أن يوجد لدينا في خلال عام واحد 4500 كتاب مركزي، مؤكداً على أن نماذج الكتاتيب ستكون منظومة تربوية حديثة.

وتابع المتحدث الرسمي بأسم وزارة الأوقاف أيضاً، أنه نسعى للإرتقاء بأوضاع العاملين في الوزارة، ومشددا على أنه لدينا عشرات الآلاف من موظفي وزارة الأوقاف ونسعى لتأهيلهم بشكل ثقافي وعلمي أيضاً، حيث أشار إلى أنه نسعى لنشر الفكر الأزهري الوسطي عن طريق واعظين الأوقاف، ومؤكداً على أنه سيكون هناك ميثاق عمل ملزم من أجل العمل في كتاتيب الأوقاف.

عودة الكتاتيب من جديد

قام الشيخ محمد زكي يونس وكيل وزارة الأوقاف اليوم الإثنين، فاعليات اختبار المتقدمين لمبادرة "عودة الكتاتيب من جديد"، وذلك بحضور أحمد أبو الوفا مدير الدعوة بالمديرية ومحمد رأفت حسن مدير الإدارات بالمديرية ومجدي دسوقي عيد رئيس شئون القرآن الكريم بالمديرية، وأحمد عبد الحافظ أمين رئيس شئون المساجد بالمديرية وعلي بشاري قاسم مفتش المتابعة وعضو مقرأة، وحسين عثمان إمام وخطيب وشيخ المقرأة النموذجية، وأيضاً سعيد محمد رسلان مفتش دعوة وعضو مقرأة وعلاء محمد حسن مفتش دعوة وعضو مقرأة وسط إقبال عظيم من الراغبين في تحفيظ كتاب الله تعالى.

يأتي هذا في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالنشء وتحصينهم ضمن المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان، وحرص وزارة الأوقاف على الحفاظ على دولة التلاوة المصرية لتخريج الحفاظ المهرة المتقنين.

وجدير بالذكر أيضاً أن وزارة الأوقاف المصرية كانت قد أطلقت بادرة عودة الكتاتيب من جديد وذلك برعاية كريمة من الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف المصرية، ومن خلال إشراف وحضور محمد زكي يونس وكيل وزارة الأوقاف بقنا.

عودة نظام الكتاتيب

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