عصير التوت البري.. درع طبيعي للوقاية من التهابات المسالك البولية

يُعد عصيرالتوت البري (Cranberry Juice) من المشروبات الطبيعية الشهيرة في الطب البديل، ويكتسب مؤخرًا اهتمامًا متزايدًا من الباحثين بسبب دوره الفعّال في الوقاية من التهابات المسالك البولية، التي تُعد من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا خاصة لدى النساء.

ويعرض لكم الموجز فوائد عصير التوت البري للوقاية من الإصابة بالتهابات المسالك البولية.

دراسة حديثة تؤكد الفعالية

أشارت دراسة نُشرت في مجلة "كوكرين" العلمية إلى أن تناول عصير التوت البري بانتظام يمكن أن يقلل من تكرار التهابات المسالك بنسبة تصل إلى 26%، وذلك بفضل احتوائه على مركبات نشطة تُعرف باسم "بروأنثوسيانيدينات" (PACs)، والتي تعمل على منع التصاق البكتيريا بجدران المثانة والمسالك البولية.

الفئات المستفيدة أكثر من غيرها

النساء هن الأكثر استفادة من هذا المشروب، خاصة من يعانين من التهابات متكررة أو بعد انقطاع الطمث، إلى جانب الأطفال والمسنين، والمرضى الذين يستخدمون القسطرة البولية لفترات طويلة. كما يُعد خيارًا مناسبًا لمن يبحثون عن بديل طبيعي للمضادات الحيوية.

نصائح طبية وملاحظات مهمة

على الرغم من فوائده، ينصح الأطباء بعدم الاعتماد الكامل على العصير وحده، بل تناوله ضمن نظام غذائي صحي ومتوازن، مع الحرص على شرب كميات كافية من الماء، ومراعاة النظافة الشخصية، وتجنب الممارسات التي تزيد من خطر العدوى، كما يُفضل اختيار العصير الطبيعي 100% غير المحلى للحصول على أقصى فائدة.

درع وقائي أكثر من علاج مباشر

الخبراء يشددون على أن عصير التوت البري ليس علاجًا بديلاً عند حدوث العدوى بالفعل، بل يُستخدم كوسيلة وقائية للحد من فرص الإصابة مستقبلاً، كما يُفضل استشارة الطبيب قبل تناوله لدى مرضى الكلى أو الذين يتناولون أدوية مميعة للدم.

فوائد صحية أخرى لعصير التوت البري

إلى جانب دوره في الوقاية من التهابات المسالك البولية، يتميز عصير التوت البري بخصائص مضادة للأكسدة تساعد على تعزيز جهاز المناعة، وتحسين صحة القلب، وتقليل التهابات الجسم بشكل عام، كما تشير أبحاث إلى أن استهلاكه المنتظم قد يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار والوقاية من تسوس الأسنان وأمراض اللثة، ما يجعله مشروبًا مفيدًا للصحة العامة وليس فقط للمسالك البولية.

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