أسبوع من الغلق الكامل.. تطوير تقاطع الإقليمي مع الصحراويين يغيّر خريطة المرور مؤقتًا

أعلنت الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، عن غلق كلي لتقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع طريقي القاهرة – الإسكندرية الصحراوي والقاهرة – السويس الصحراوي، بدءًا من صباح السبت الموافق 6 يوليو 2025 ولمدة أسبوع كامل، وذلك في إطار تنفيذ أعمال تطوير وصيانة ضرورية ضمن خطة تحديث شبكة الطرق القومية.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

أسباب الغلق المؤقت

يأتي هذا الإغلاق ضمن مشروع رفع كفاءة الطريق الدائري الإقليمي، وتشمل الأعمال تجديد طبقات الرصف وإعادة تخطيط الحارات، إلى جانب صيانة الفواصل واللوحات الإرشادية، بهدف تحسين جودة الطريق وضمان السلامة المرورية.

وأكدت الجهات المنفذة أن هذه الأعمال تُنفذ على مدار الساعة، وتهدف إلى الانتهاء في الموعد المحدد دون تأخير.

المناطق المتأثرة

يشمل الغلق منطقة التقاطع بين:

الطريق الدائري الإقليمي

طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي

طريق القاهرة – السويس الصحراوي

وهي من أهم نقاط الربط بين الدلتا ومحافظات القناة، ما يتطلب مزيدًا من التنظيم وتوجيهات مرورية لتفادي الزحام المتوقع.

المرور يوجه بمسارات بديلة

أهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بالتعليمات المرورية، وأوضحت أنه تم توفير مسارات بديلة مدروسة لتخفيف الكثافات وتشمل:

تحويل السير إلى الطريق الدائري القديم

استخدام محور 30 يونيو للقادم من محافظات القناة

الاتجاه لطريق الواحات أو القاهرة الجديدة حسب الوجهة

كما تم تكثيف التواجد المروري ونشر وحدات مساعدة وخدمات توجيه لتأمين التحركات وتسهيل حركة المركبات.

رسالة للمواطنين

طالبت الإدارة العامة للمرور السائقين بـ:

توخي الحذر واتباع الإرشادات

تجنب السرعات الزائدة قرب مناطق الغلق

التخطيط المسبق للرحلات خلال فترة الإغلاق

وأكدت أن سلامة المواطنين على رأس الأولويات، وأن أعمال التطوير تهدف إلى تسهيل الحركة المرورية مستقبلاً وخفض معدلات الحوادث.

تأمين مروري مكثف خلال فترة الأعمال

أكدت وزارة الداخلية أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى خلال فترة تنفيذ الأعمال، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، من خلال نشر دوريات مرورية ثابتة ومتحركة، وتوفير سيارات إغاثة وخدمات مرورية فورية للتدخل السريع في حالات الطوارئ أو الأعطال ،كما تم تفعيل غرف العمليات لمتابعة الحالة المرورية لحظة بلحظة وتلقي أي بلاغات من المواطنين، بما يضمن تحقيق أقصى درجات الانسيابية المرورية على المحاور البديلة.

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