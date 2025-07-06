مايا مرسي: مصر تطلق المنصة الدولية للحماية الاجتماعية في مايو المقبل

إطلاق منصة عالمية للحماية الاجتماعية في القاهرة.. أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر ستستضيف رسميًا المنصة الدولية للحماية الاجتماعية في مايو المقبل، في خطوة جديدة تؤكد التزام الدولة الراسخ بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتحقيق العدالة الإنسانية، وأوضحت الوزيرة مايا مرسي أن استضافة هذه المنصة تأتي ضمن رؤية مصر المستدامة التي تضع الإنسان في قلب التنمية، وتعكس اهتمام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال تبادل التجارب والخبرات الدولية في هذا المجال، ويستعرض الموجز التفاصيل.

ملتقى سنوي للخبرات والاستراتيجيات الدولية



وخلال لقائها بالصحفيين، كشفت مايا مرسي أن المنصة ستكون بمثابة ملتقى عالمي سنوي رفيع المستوى تنظمه مصر بالتعاون مع البنك الدولي، وأوضحت أن هذا الحدث سيوفر منصة متميزة لاستعراض أبرز إنجازات الدول في مجال الحماية الاجتماعية، كما سيكون بمثابة منارة للابتكار، من خلال تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة في تطوير السياسات الاجتماعية بين صناع القرار والخبراء والمنظمات الدولية.

أهداف المنصة ودورها التنموي



تهدف المنصة إلى دعم الحوار العالمي حول أفضل الطرق لتحقيق حماية اجتماعية شاملة ومستدامة، وتحفيز العمل الجماعي لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية العالمية، كما تسعى المنصة لتسليط الضوء على قصص النجاح في تطوير برامج الدعم النقدي، وتحسين فرص العمل، وتحقيق الحماية لكبار السن والأطفال وذوي الإعاقة، ما يجعلها ركيزة أساسية لتطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية والاقتصادية.

تعزيز المكانة الإقليمية والدولية لمصر



وتعكس استضافة مصر لهذه المنصة الدولية مكانتها الريادية في المنطقة كمحور لتنسيق الجهود الاجتماعية، خاصة في ظل ما حققته البلاد من نجاحات في برامج الدعم الاجتماعي مثل «تكافل وكرامة»، وأكدت الوزيرة مايا مرسي أن مصر تستثمر في تطوير سياساتها الاجتماعية لتصبح نموذجًا يحتذى به عالميًا، ولتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات والحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.

التزام مصر بالعدالة الاجتماعية



وشددت مايا مرسي على أن الحكومة المصرية ملتزمة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لكل المواطنين، وتعزيز مبادئ العدالة الإنسانية في جميع برامجها، وأكدت أن المنصة الدولية ستكون فرصة لتعزيز التعاون بين دول العالم، ومشاركة الرؤى المشتركة للتصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

بهذه المبادرة، تثبت مصر مرة أخرى أنها منفتحة على العالم، قادرة على قيادة الجهود الإقليمية والدولية نحو مجتمع أكثر عدلاً وتكافؤًا، حيث يبقى الإنسان هو المحور الأساسي للتنمية والبناء.

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