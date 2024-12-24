فرصة لمرافقة الحجاج.. التقديم لمشرفي الحج يبدأ الآن تعرف علي الشروط

كشفت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج،عن فتح باب التقديم لمشرفي رحلات الحج للجمعيات الأهلية،وتستمر حتى يوم 2 يناير المقبل، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة.

ويعرض لكم الموجز كافة التفاصيل .

واعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي ضوابط اختيار مشرفي رحلة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام بواقع مشرف لكل 46 حاجا، يخصص منها نسبة 60% على الأقل ممن سبق لهم الإشراف على حج الجمعيات ونسبة 40% للمشرفين الجدد.

شروط التقديم لمشرفي حج الجمعيات الأهلية

أولاً : القواعد العامة لاختيار المشرفين:

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية، منها ما يلي:

أنَّ يكون أدى مناسك الحج ضمن بعثة حج الجمعيات الأهلية. أن يكون عضوًا في مجلس إدارة أو عضوًا عاملًا بإحدى الجمعيات المسجلة طبقًا للقانون 149 لسنة 2019. أن يكون ذات لياقة صحية وبدنية جيدة. أن يتمتع بالثقافة الدينية اللازمة لأداء المهمة بفاعلية. السيدات الجدد: يجب أن يقل السن عن 50 عامًا. السيدات أصحاب الخبرة: يجب أن يقل السن عن 60 عامًا. اجتياز اختبارات تحريرية وشفوية من خلال لجان متخصصة. اجتياز الاختبارات التحريرية الإلكترونية والمقابلة الشخصية.

وتابع الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج أنه بعد إعلان نتائج الاختيارات، سيتم عقد برامج تدريبية مكثفة للمشرفين الجدد والمتمرسين، وتشمل هذه البرامج ورش العمل التي تغطي جميع المراحل التي يمر بها المشرف، من اختيارهم حتى عودة الحجاج.

كما سيتم تدريب المشرفين على المهارات اللازمة للتعامل مع الحجاج، وكيفية التصرف في المواقف المختلفة، بالإضافة إلى التدريب على المعلومات الدينية والطبية المتعلقة بمناسك الحج، كما سيتم تدريبهم على استخدام تكنولوجيا المعلومات لتسهيل المهام المتنوعة أثناء الرحلة.

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