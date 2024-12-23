بوابة الحج المصرية.. استعلام نتيجة قرعة الحج السياحي 2025

يبحث الكثير من الراغبين في زيارة بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2025، ويوضح الموجز في السطور التالية موعد ظهور نتيجة الحج السياحي 2025 ورابط الاستعلام.

موعد ظهور قرعة الحج السياحي

من المقرر أن تظهر نتيجة قرعة الحج السياحي 2025، اليوم الإثنين، 23 ديسمبر 2024، وذلك عبر البوابة المصرية الموحدة للحج.

متى بدأ التقديم في قرعة الحج السياحي 2025؟

يذكر أنه بدأ التقديم لقرعة الحج السياحي يوم 20 نوفمبر الماضي، واستمر التقديم حتى 20 ديسمبر الجاري، ومن المقرر أن تظهر نتيجة قرعة الحج اليوم خلال الساعات القليلة القادمة.

جدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار شريف، اعتمد منذ أيام الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446 هــ، وفقًا لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977.

وكانت وزارة السياحة والآثار، قد أوضحت ضوابط الحج السياحي 2025، والتي تضمنت العديد من البرامج التي روعي فيها تنوع الشرائح المجتمعية.

وتشمل هذه المستويات تقسيمات متنوعة لفئات الخمس نجوم مثل:

- (مستوى أ- ب).

- الاقتصادي (مستوى أ – ب -ج).

-البري (مستوى أ – ب -ج)، وذلك بهدف توفير خيارات متعددة تناسب مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية.

طريقة الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2025

وقد وقرت وزارة السياحة والآثار طريقة مسيرة يمكن من خلالها للراغبين في زيارة بيت الله الحرام لموسم الحج لعام 2025 معرفة النتيجة، حيث يمكن لهم معرفتها من خلال الدخول على البوابة المصرية الموحدة للحج ثم اتباع هذه الخطوات.

- الدخول إلى البوابة المصرية الموحدة للحج من خلال النقر هنا.

- الضغط على خيار الاستعلام عن نتيجة القرعة.

- إدخال البيانات المطلوبة، والتي تشمل: الرقم القومي، رقم المصنع، ورمز التحقق.

- ستظهر بيانات المتقدم، بما في ذلك المحافظة وبرنامج الحج.

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