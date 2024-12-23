نتيجة قرعة الحج السياحي 2025 .. رابط مباشر وطريقة الوصول إلى النتيجة

في إطار استعدادات المملكة العربية السعودية لاستقبال الحجاج من مختلف أنحاء العالم في موسم حج 2025، يبحث عدد من المواطنين عبر الإنترنت عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2025، حيث تستعد وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع اللجنة العليا للحج والعمرة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، للإعلان عن نتائج قرعة الحج السياحي لعام 1446هـ اليوم.

وتأتي هذه الخطوة بعد اكتمال عملية تسجيل الراغبين في أداء الفريضة عبر شركات السياحة، وفقًا للضوابط المنظمة لهذا النوع من الحج.

نتيجة قرعة الحج السياحي 2025

وكانت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة قد دعت في وقت سابق المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1446هـ/2025م إلى التوجه مباشرة إلى الشركات السياحية المرخصة وفروعها المنتشرة في مختلف المدن والمحافظات.

كما حذرت من التعامل مع السماسرة والوسطاء الذين قد يتسببون في تعرض المواطنين للنصب وضياع حقوقهم. وأكدت الغرفة على ضرورة تجنب التعامل مع الكيانات غير الشرعية التي تدعي تنظيم رحلات الحج السياحي أو الترويج لعروض وهمية، مشيرة إلى أن هذه الشركات غير مرخصة من وزارة السياحة والآثار ولا يسمح لها بتنظيم رحلات الحج، ونصحت المواطنين بالتأكد من أن الشركات التي يتعاملون معها مرخصة من الوزارة قبل التقدم للحجز.

خطوات الاستعلام عن قرعة الحج السياحي 2025

ويستعرض الموجز، فيما يلي تفاصيل خطوات الاستعلام عن قرعة الحج السياحي 2025

قم أولًا بالدخول على بوابة الحج المصرية من هنـــــــــــــــا.

نتيجة قرعة الحج السياحي 2025

إدخال البيانات المطلوبة للاستعلام على النتيجة.

بعد إدخال البيانات، ستظهر نتيجة قرعة الحج السياحي مباشرة، سواء تم قبولك أم لا.

التواصل مع الشركة السياحية

دفع قيمة البرنامج: تقديم المستندات المطلوبة منها شهادات التطعيم وجواز السفر.

نتيجة قرعة الحج السياحي 2025

نصائح بعد إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي 2025

إذا كنت من الفائزين للحج 2025، قم بمبادر استكمال الإجراءات في أقرب وقت ممكن لعدم التشتت.

يجب التأكد التعامل مع شركة سياحية معتمدة، وذلك لضمان جودة الخدمات للحج 2025.

تابع جميع التعليمات والإرشادات الصادرة عن وزارة السياحة، وذلك لتجنب أي تأخير في الإجراءات.

نتيجة قرعة الحج السياحي 2025

وجاءت الفئات الممنوعة من السفر للحج 2025 كالتالي:

أعلنت وزارة الصحة، الفئات الممنوعة من السفر لأداء مناسك الحج، وذلك لأنهم الفئات الأكثر عرضة للعدوى والإصابة بالأمراض الخطيرة على الصحة.

مرضى الفشل الكلوي.

مرضى تليف الرئة.

حالات السمنة المفرطة.

الحالات المتقدمة في أمراض القلب، الأوعية الدموية، الكلى.

مرضى السرطان الذين يحتاجون للعلاج بالكيماوي.

المصابين بالأمراض المعدية (السل الرئوي المفتوح).

الحوامل.

المصابين بالأمراض النفسية والزهايمر.

الأطفال من هم دون سن 12 سنة.

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