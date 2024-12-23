إعلان النتيجة النهائية لقرعة الحج السياحي بعد ساعات معدودة .. إليك التفاصيل

تم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية للحج السياحي في جميع مستوياته، وإعلان نتيجة الفائزين بتأشيرات الحج السياحي غدا يوم 23 ديسمبر المقبل، الموافق 22 جمادى الآخر 1446هـ.

ويوفر الموجز لكم كل ما يخص الحج السياحي 2025 وذلك ضمن خدمة مستمرة يقدمها .

وكان الدكتور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، قد اعتمد الضوابط المنظمة لحج 1446 هـ، وذلك وفقًا لقانون 84 لسنة 2022 الخاص بتنظيم الحج، بالإضافة إلى قانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977.

خطوات الاستعلام عن قرعة الحج السياحي 2025/1446 هـ

عند إعلان نتيجة القرعة يمكنك التحقق من وضعك من خلال الدخول إلى بوابة الحج المصرية من هنـــا.

زيارة بوابة الحج المصرية اختر قسم «استعلام عن نتيجة القرعة». إدخال البيانات المطلوبة

للاطلاع على نتيجة القرعة، ستحتاج إلى إدخال البيانات التالية:

الرقم القومي الخاص بك.

رقم المصنع

اختبار التحقق

وبعد إدخال البيانات، ستظهر نتيجة قرعة الحج السياحي مباشرة، سواء تم قبولك أم لا، مع تفاصيل حول الخطوات القادمة إذا كنت من الفائزين فعليك التواصل مع الشركة السياحية .

نصائح بعد إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي

1. إذا كنت من الفائزين، بادر باستكمال الإجراءات في أقرب وقت ممكن.

2. تأكد من التعامل مع شركة سياحية معتمدة لضمان جودة الخدمات.

3. تابع جميع الإرشادات والتعليمات الصادرة عن وزارة السياحة لتجنب أي تأخير في الإجراءات.

شروط الاستبدال والاعتذار بعد إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي 2025

- لا يجوز للمواطن الفائز في القرعة التنازل عن فرصة الحج لشخص آخر.

- يتم قبول الاعتذار عن السفر للحج فقط بعد التأكد من تنفيذه عبر المسارالإلكتروني.

- يجب تسديد قيمة برنامج الحج في غضون 15 يومًا من تاريخ إعلان نتيجة القرعة.

- حالات الاستبدال مقتصرة على الوفاة أو صدور حكم قضائي مقيد للحرية واجب النفاذ.

- في حال الاعتذار عن السفر خلال شهر من تاريخ القرعة، يتم استرداد 50% من قيمة مبلغ جدية الحجز.

- يُعتمد بشهادة التحركات الصادرة عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة لتحديد ما إذا كان الشخص قد أدى مناسك الحج من قبل.

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