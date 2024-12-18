مناسك الحج.. رحلة الذنب المغفور من طواف القدوم إلى طواف الوداع

مناسك الحج.. بعد إعلان نتيجة قرعة الحج للجمعيات الأهلية في مصر، شهدت الأوساط الاجتماعية تزايدًا ملحوظًا في اهتمام المواطنين بمناسك الحج، حيث أصبح هذا الحدث محط أنظار الكثيرين الذين يترقبون الفرصة لأداء هذه الفريضة المقدسة. ومع إعلان النتائج، بدأ العديد من المواطنين في التحضير لهذه الرحلة الروحية الهامة، متابعين عن كثب كل ما يتعلق بالإجراءات والتسهيلات المقدمة من قبل الحكومة.

وفي هذا السياق، ينشر موقع الموجز في التقرير التالي، مناسك الحج خطوة بخطوة، لتوضيح كيفية أداء هذه الفريضة بشكل دقيق، بدءًا من الإحرام وحتى العودة بعد أداء المناسك، و يشمل التقرير جميع التفاصيل المتعلقة بكل مرحلة من مراحل الحج، مع الإشارة إلى أهم الواجبات والسنن التي يجب على الحاج الالتزام بها، كما يتضمن النصائح التي تساهم في أداء المناسك بطريقة صحيحة وآمنة، سواء من الناحية الدينية أو الصحية، لضمان استفادة الحجاج من رحلتهم الروحية بأفضل شكل ممكن.

مناسك الحج

مناسك الحج

نشرت دار الإفتاء المصرية مناسك وأعمال الحج مرتبة حسب الأيام، وذلك تحت إشراف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، مع بداية شهر ذي الحجة، وتتمثل الأعمال كالتالي:

اليوم الثامن من ذي الحجة - “يوم التروية”

و تبدأ أعمال الحج من يوم التروية، حيث يتوجه الحجاج، سواء كانوا مفردين أو قادمين للحج بعد أداء العمرة (متمتعين)، إلى منى بعد الظهر. يُستحب للحاج الاغتسال ولبس ملابس الإحرام، ومن المفضل للمتمتع أن يحرم بالحج في هذا اليوم، يجب على الحاج الإكثار من التلبية، ويصلون في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، مع قصر الصلاة دون جمع، ويعتبر الذهاب إلى منى والمبيت فيها سنة، لكن إذا تم تنظيم الرحلات لتوجه الحجاج مباشرة إلى عرفة دون المبيت في منى، فلا حرج في ذلك.

مناسك الحج

اليوم التاسع من ذي الحجة - “يوم عرفة”

في هذا اليوم، يُستحب التبكير في الذهاب إلى عرفة. يجب التأكد من دخول حدود عرفة، إذ يُعتبر الوقوف بعرفة الركن الأعظم للحج، ويصلى الحاج الظهر والعصر جمع تقديم مع القصر، ويستحب له الإكثار من الدعاء والذكر أثناء الوقوف حتى غروب الشمس، و الوقوف في عرفة يمتد حتى فجر اليوم التالي، ومن يدرك عرفة في أي جزء من الليل قبل الفجر يكون وقوفه صحيحًا.

الوقوف بمزدلفة

بعد غروب الشمس، يتجه الحاج إلى مزدلفة لصلاة المغرب والعشاء جمع تأخير، ويظل بها حتى قرب الفجر من يوم العاشر، يعتبر الوقوف بمزدلفة سنة مؤكدة عند الحنفية، وواجبًا عند الشافعية والحنابلة، ويسمح بالدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل، خاصة للضعفاء الذين لا يستطيعون مزاحمة الحجاج.

مناسك الحج

اليوم العاشر من ذي الحجة - “يوم النحر”

في هذا اليوم يتم أداء عدة مناسك هامة مثل رمي جمرة العقبة، وذبح الهدي، وحلق الرأس أو تقصيره، وطواف الإفاضة. رمي جمرة العقبة يتم بسبع حصيات متعاقبات، ويُسَنّ التكبير مع كل حصاة، ويذبح الهدي وهو واجب على القارن والمتمتع، ويمكن دفع ثمن الهدي لصالح الجمعيات الخيرية، ويفضل حلق الشعر بالموسى، لكن تقصيره مقبول، بعد ذلك، يتم طواف الإفاضة، الذي يتطلب الطهارة، ويشمل سبع أشواط حول الكعبة، ثم السعي بين الصفا والمروة.

أيام التشريق (اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة)

تتمثل أعمال هذه الأيام في رمي الجمرات الثلاث بسبع حصيات مع التكبير في كل حصاة، مع الدعاء بعد رمي الجمرة الأولى والثانية، ويسمح للحاج بالتعجل بالمغادرة من منى في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس، لكن الأفضل هو التأخر إلى اليوم الثالث عشر.

مناسك الحج

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