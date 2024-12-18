بعد أزمة 2024.. قائمة التزامات الشركات تجاه حجاج السياحة لعام 2025

حجاج السباحة.. بعد الأزمة التي شهدها موسم الحج العام الماضي 2024، وضعت غرفة شركات السياحة قائمة ضمت مجموعة من الالتزامات لتفادي ما حدث مع الحجاج المصريين، وألزمت الشركات العاملة في مجال الحج السياحي بالالتزام بها خلال موسم الحج لعام 2025.

وينشر الموجز في السطور التالية قائمة التزامات الشركات تجاه حجاج السياحة لعام 2025، والتي أعلنت عنها غرفة شركات السياحة.

قائمة التزامات الشركات تجاه حجاج السياحة لعام 2025

وتضم قائمة الالتزامات التي حددتها غرفة شركات السياحة من 9 إلتزامات وهم كالتالي:

1- الإلتزام الأول: يجب أن تكون العلاقة بين الشركة والحاج مبنية على عقد واضح يحدد حقوق والتزامات كل طرف.

الحج

2- الإلتزام الثاني: يجب على الشركة أن تصدر إيصالًا للحاج يوضح تفاصيل البرنامج وقيمته.

3- الإلتزام الثالث: لا يجوز للشركة تحصيل أي مبالغ مالية إضافية على الحاج بعد توقيع العقد.

4- الإلتزام الرابع: يجب ألا تتجاوز مدة انتظار الحاج في المطار أو الميناء ست ساعات قبل موعد الرحلة.

5- الإلتزام الخامس: يجب على الشركات الالتزام بكافة القوانين واللوائح المنظمة للحج في مصر والسعودية.

6- الإتزام السادس: يجب على الشركات توعية الحجاج بكافة الإجراءات والتعليمات المتعلقة بالحج.

7- الإلتزام السابع: يجب على الشركات الالتزام بكافة الإجراءات الصحية الوقائية.

8- الإلتزام الثامن: يجب على الشركات الالتزام بالتعليمات والتوقيتات الخاصة بتفويج الحجاج.

9- الإلتزام التاسع: يجب على الشركات عدم التعامل مع أي جهات غير مرخصة للحصول على تأشيرات الحج.

آخر موعد لتلقي طلبات حجز برامج الحج

جدير بالذكر أنه قد أعلنت وزارة السياحة والآثار عن إنها لن تلقي طلبات حجز برامج الحج السياحي لعام 1446 هـ بعد يوم 20 ديسمبر الجاري، كما أنه سيتم إجراء القرعة العلنية لاختيار الحجاج في 23 ديسمبر الجاري.

وكانت قررت وزارة السياحة والآثار فتح باب تلقي طلبات حجز برامج الحج السياحي من المواطنين الراغبين في حجز برامج الحج لقرعة الحج السياحي اعتبارًا من 20 نوفمبر الماضي، ولمدة شهر تنتهي في 20 من ديسمبر الجاري، كما ذكرنا سابقًا.

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