زوجة مدحت شلبي تكشف تطورات حالته الصحية وموعد عودته للعمل الإعلامي

كشفت سحر نوح زوجة الإعلامي مدحت شلبي، أخر تطورات الأزمة الصحية التي يمر بها حاليا، وقالت في تصريحات لها أن مدحت شلبي يعاني من إلتهاب في الأحبال الصوتية، مشيرة إلى أن الأطباء طالبوه بأن يأخذ فترة نقاهة لمدة 10 أيام لا يتحدث فيها حتى يتعافى بشكل تام.

زوجة مدحت شلبي تشكف موعد عودته للعمل الإعلامي

وقالت سحر نوح زوجة الإعلامي مدحت شلبي، أنه يتبقي له أسبوع كامل للانتهاء من فترة العلاج والراحة المتفق عليها مع الأطباء المعالجين له ويسمح له بعد ذلك بالعودة لممارسة عمله الإعلامي بشكل طبيعي

كان الإعلامي إبراهيم فايق، قد كشف تفاصيل مرض مدحت شلبي و تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة القليلة الماضية، وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك" قائلًا: “ألف سلامة عليك يا كابتن مدحت.. ربنا يشفيك ويعافيك وترجع تنور مكانك تاني يا راجل يا أبو قلب أبيض".

مدحت شلبي يكشف تفاصيل مرضه

وكان مدحت شلبي، قد أعلن تفاصيل مرضه الذي أصابه خلال الفترة الماضية، وتسبب في نقصان وزنه بشكل كبير. قائلا: "ناس بتقولي إني خسيت، ده كويس، بس السبب تقيل".

وقال خلال تصريحات له : “ أصابني ما يسمى بـ ارتجاع المريء، وده عند كتير من المصريين، أسبابه بعض العادات الخاطئة، زي الأكل الدسم، النوم بعد الأكل والتدخين".

وتابع شلبي:"مريت بتجربة قاسية وفي طريقي للتعافي، المهم حافظوا على نفسكم، لأن في ثانية الارتجاع ده بييجي، ويارب ما حد يحصله أي حاجة".

مدحت شلبي

مرض ارتجاع المرئ

يرصد الموجز، طبيعة مرض ارتجاع المرئ الذي أصاب مدحت شلبي وهو معروف أيضًا بالحرقة أو الارتجاع الحمضي، ويحدث عندما يتم إرخاء العضلة العاصرة الموجودة في نهاية المريء بشكل غير طبيعي،مما يسمح للأحماض والمواد الغذائية من المعدة بالعودة إلى المريء.

ويمكن أن يؤدي هذا إلى تهيج بطانة المريء، ويظهر عادةً بعد الوجبات أو عند الاستلقاء.

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