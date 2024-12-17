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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مباريات الجولة الـ 17

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

يترقب عشاق الكرة الإنجليزية جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، قبل انطلاق مباريات الجولة الـ 17 من البطولة التي تشهد صراعا شرسا علي الصدارة بين ليفربول وتشيلسي.

يقود محمد صلاح فريقه ليفربول لصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة بفارق  نقطتين عن أقرب منافسيه حيث يحتل فريق تشيلسي المركز الثاني  برصيد 34 نقطة.

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موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام 

فريق ليفربول علي موعد مع مواجهة قوية ضد نظيره توتنهام ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة البريميرليج للموسم الجاري 2024-2025، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء الأحد المقبل 22 ديسمبر الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد توتنهام 

يمكنك مشاهدة مواجهة ليفربول ضد توتنهام، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

الدوري الإنجليزي 

مباريات الدوري الإنجليزي 

وقد شهدت الجولة الـ 16 للبطولة تراجع نتائج الكبار حيث تعادل فريق ليفربول ضد فولهام وتعرض مانشستر سيتي لخسارة قاتلة أمام مانشستر يونايتد في الوقت القاتل من المباراة التي جمعتهما مساء الأحد 15 ديسمبر الجاري.

ترتيب الدوري الإنجليزي 

يرصد لكم الموجز، في السطور التالية ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق منافسات الجولة الـ 17 من البطولة ويأتي كالتالي: 

1- نادي  ليفربول - 36 نقطة

2. نادي تشيلسي، 34 نقطة.

3. آرسنال، 30 نقطة.

4- نوتينجهام، 28 نقطة.

5. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

6. بورنموث، 25 نقطة.

7. أستون فيلا، 25 نقطة.

8. فولهام، 24 نقطة.

9. برايتون، 24 نقطة.

10. توتنهام 23 نقطة 

11. نيوكاسل، 23 نقطة.

12. برينتفورد، 23 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14. وست هام، 19 نقطة.

15.كريستال بالاس، 16 نقطة.

 16. إيفرتون، 15 نقطة.

 17. ليستر سيتي، 14 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

19. ولفرهامبتون، 9 نقاط. 

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

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