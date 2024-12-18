نتيجة قرعة الحج للجمعيات الأهلية 2025.. الرابط وخطوات الاستعلام عنها

قرعة الحج 2025.. تعتبر قرعة الحج للجمعيات الأهلية واحدة من أهم الفعاليات التي ينتظرها العديد من المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لعام 2025.

الحج 2025

حيث تتيح هذه القرعة الفرصة للمواطنين الذين تقدموا عبر الجمعيات الأهلية للحصول على تأشيرات الحج. وفي إطار حرص الحكومة على تنظيم هذه العملية بشفافية وسهولة، سيتم الإعلان عن نتائج القرعة عبر الرابط الرسمي المخصص، ليتمكن الجميع من الاستعلام عن نتائجهم ومعرفة ما إذا تم اختيارهم أم لا، في هذا التقرير، ينشر موقع الموجز فيما يلي، نتيجة قرعة الحج ، للجمعيات الأهلية 2025، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عن نتائج القرعة وكيفية التقديم في حال لم يحالفهم الحظ في هذه المرة.

قرعة الحج للجمعيات الأهلية 2025

نتيجة قرعة الحج للجمعيات الأهلية 2025

تم اختيار 12,000 حاج في قرعة حج الجمعيات الأهلية لعام 2025، وهي الحصة المحددة لهذا الموسم من قبل اللجنة العليا للحج برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. حيث تقدم أكثر من 41,000 مواطن ومواطنة للتسجيل عبر البوابة الموحدة للحج.

تفاصيل القرعة الإلكترونية

أجريت القرعة بشكل إلكتروني كامل عبر بوابة الحج الموحدة التي تشرف عليها وزارة الداخلية وقطاع الشؤون الإدارية. وتتيح هذه البوابة للمواطنين التسجيل في جهة واحدة فقط سواء لحج الجمعيات الأهلية أو حج الداخلية أو السياحة، وتم تحديد حصة كل محافظة بناءً على عدد الطلبات المقدمة من مواطنيها.

قرعة الحج 2025

برامج حج الجمعيات الأهلية لعام 2025

تم تنظيم ثلاثة برامج لحج الجمعيات الأهلية هذا العام وفقًا لما حدده مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، وتم تصنيف البرامج إلى ثلاثة مستويات كالتالي:

المستوى الأول: فنادق خمس نجوم في ساحة الحرم المكي.

المستوى الثاني: فنادق تبعد 750 مترًا عن الحرم المكي.

المستوى الثالث: فنادق تبعد 1400 متر عن الحرم المكي.

أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لعام 2025

أعلنت الوزارة أسعار برامج الحج لهذا الموسم، والتي تشمل الوجبات كما يلي:

المستوى الأول: 395,000 جنيه.

المستوى الثاني: 268,000 جنيه.

المستوى الثالث: 240,000 جنيه.

هذه الأسعار لا تشمل تذاكر الطيران، التي سيتم تحديدها لاحقًا بالتنسيق مع شركة مصر للطيران.

نتيجة قرعة الحج للجمعيات الأهلية 2025

خدمات متميزة لحجاج الجمعيات

تستمر الوزارة في تقديم خدمات الوعظ الديني بالتعاون مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، كما سيتم توفير دليل شامل للحجاج يتضمن جميع الإجراءات الإدارية والدينية المتعلقة برحلة الحج.

موعد سداد تكلفة الحج 2025

تم تحديد موعد بدء سداد تكلفة برامج الحج من يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 حتى الخميس 26 ديسمبر 2024، على الحجاج المختارين في القرعة السداد عبر أحد البنوك الحكومية (مصر، الأهلي، القاهرة) أو من خلال البريد المصري، وفي حال عدم السداد، سيتم تصعيد البديل من الحجاج الاحتياطيين.

نتيجة قرعة الحج للجمعيات الأهلية 2025

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات 2025

يمكن لجميع المتقدمين في قرعة حج الجمعيات الأهلية لعام 2025 الاستعلام عن نتائجهم باستخدام الرقم القومي فقط عبر بوابة الحج المصرية.

خطوات الاستعلام:

زيارة بوابة الحج المصرية لعام 2025 عبر الرابط الرسمي.

الضغط على "استعلام عن نتيجة قرعة الحج 2025".

إدخال الرقم القومي ورقم المصنع (الموجود أسفل الصورة في بطاقة الرقم القومي).

كتابة رمز التحقق.

الضغط على "بحث" لعرض النتيجة وحالة الطلب.

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