‎نتيجة قرعة الحج السياحي 2025 وخطوات الاستعلام عنها بالرقم القومي

‎ قرعة الحج السياحي 2025.. في ظل الإعلان عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2025 ، يتزايد اهتمام المواطنين لمعرفة تفاصيل الفائزين في القرعة وكيفية التقديم للحج، بالإضافة إلى الشروط والمتطلبات الجديدة لهذا العام. يتطلع الكثيرون إلى معرفة موعد رحلات الحج السياحي، وأسعار البرامج المختلفة، وأيضًا الخدمات المقدمة لضمان تجربة حج مريحة وآمنة.

وفيما يلي ينشر الموجز كل ما تريد معرفته عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2025، بالإضافة الي كيفيهة الاستعلام على نتيجة قرعة الحج السياحي 2025.

نتيجة قرعة الحج السياحي 2025

نتيجة قرعة الحج السياحي 2025

يمكن الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2025 باستخدام الرقم القومي فقط. ومن المتوقع أن تعلن وزارة السياحة النتيجة في الساعات المقبلة عبر القرعة الإلكترونية التي ستجرى في أحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور عدد كبير من المتقدمين للحج السياحي هذا العام.

موعد نتيجة قرعة الحج السياحي 2025

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين في كافة برامج الحج السياحي اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024.

وأكدت وزارة السياحة والآثار أن عملية اختيار الفائزين في قرعة الحج السياحي 2025 تتم بشكل إلكتروني لضمان الشفافية، وقد اعتمد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446 هـ، وفقًا لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، بالإضافة إلى قانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977.

نتيجة قرعة الحج السياحي 2025

رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2025

يمكن للمواطنين الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2025 من خلال الضغط على الرابط التالي رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2025.

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2025

الدخول إلى البوابة المصرية الموحدة للحج عبر الرابط.

الضغط على خيار "الاستعلام عن نتيجة القرعة".

إدخال البيانات المطلوبة، مثل: الرقم القومي، رقم المصنع، ورمز التحقق.

ستظهر بيانات المتقدم، بما في ذلك المحافظة وبرنامج الحج.

نتيجة قرعة الحج السياحي 2025

أسعار الحج السياحي 2025

أوضحت وزارة السياحة والآثار أنه بمجرد إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي، ستبدأ شركات السياحة المعتمدة في التواصل مع الفائزين لتسديد تكاليف الحج، وذلك حتى الأسبوع الأول من يناير 2025. وفيما يلي أسعار الحج السياحي:

أسعار الحج البري (العبارة)

الحج البري في فنادق أو عمائر سكنية تبعد أكثر من 3 كيلومترات عن الحرم المكي في مناطق العزيزية أو النزهة: 225 ألف جنيه (دون تذكرة العبارة).

الحج البري في سكن 5 نجوم: 243 ألف جنيه (دون تذكرة العبارة).

الحج البري في فنادق تبعد أقل من 1750 مترًا عن مكة المكرمة: 260 ألف جنيه (دون تذكرة العبارة).

نتيجة قرعة الحج السياحي 2025

أسعار الحج الاقتصادي طيران

الحج الاقتصادي طيران، الإقامة في فنادق أو عمائر سكنية تبعد أكثر من 3 كيلومترات عن الحرم المكي في مناطق العزيزية أو النزهة: 250 ألف جنيه (دون تذكرة الطيران).

الحج الاقتصادي طيران في سكن 5 نجوم: 268 ألف جنيه.

الحج الاقتصادي طيران في فنادق تبعد 1750 مترًا عن الحرم المكي: 295 ألف جنيه (دون تذكرة الطيران).

أسعار الحج السياحي 5 نجوم

الحج 5 نجوم بالإقامة في الصف الأول على الحرم: 580 ألف جنيه (دون تذاكر الطيران).

الحج 5 نجوم بالإقامة في الصف الثاني على الحرم المكي (لا تزيد المسافة عن 250 مترًا): 520 ألف جنيه (دون تذاكر الطيران).

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