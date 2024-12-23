الدعاء المستحب قوله في هذا الوقت.. أهم أدعية الحج والعمرة

يعتبر الدعاء من أعظم العبادات وأجل القربات التى يتقرب بها العبد إلى ربه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وقد جاء الأمر به مطلقاً؛ ليشمل ذلك كل أحوال المسلم وهيئاته؛ فقال عز وجل: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِى أَسْتَجِبْ لَكُمْ أن الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٦٠]؛ أي: يستكبرون عن دعائى، والخضوع لي، وسيقدم لكم الموجز في السطور التالية أهم أدعية الحج والعمرة.

الحج والعمرة

أهم أدعية الحج والعمرة

ومن تلك الأدعية والأذكار التي تقال في الحج والعمرة: ما تقال أثناء وعقب مناسك الحج والعمرة: فقد جاء الأمر بالدعاء والذكر بعد المناسك؛ بل حث أيضاً الشرع الشريف على الإكثار من الدعاء فيها؛ حيث قال تعالى: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ أن اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَاءَكُمْ أو أَشَدَّ ذِكْرًا ﴾.

وفى الحديث الصحيح أيضاً: «إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَاوَالْمَرْوَةِ وَرَمْى الْجمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ».

والأصل والأهم فى الدعاء أن يدعو الحاج أو المعتمر بما شاء وبما يستشعره أو يقذفه الله عز وجل فى قلبه، غير أن الأفضل أن يبحث عما أُثِرَ عن النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ والسلف الصالح؛ وذلك طلبًا للكمال وسعيا فى الامتثال والأذكار التي جاءت بشأن مناسك هذه الشعيرة العظيمة كثيرة جداً، نذكر منها التالي:

أولا مايقال عند نية الإحرام

في البداية إذا أراد الحاج أو المعتمر الإحرام نواه بقلبه، ويُستحب أن يساعد) بلسانه قلبه أيضاً، فيقول حينها: نويتُ الحج، وأحرمت به الله عَزَّوَجَلَّ، لبيك اللهم لبيك، ويُستحبُّ أن يقول أيضاً فى أول تلبية: «لبيك اللهم بحجة»، أن كان أحرم بحجة، أو «لبيك بعمرة»، أن كان أحرم بها.. ويُستحبُّ أيضاً أن يصلى- على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عقب التلبية، وأن يدعو لنفسه ولمن أراد، ويسأل الله عز وجل رضوانه والجنَّة، ويستعيذ به من النار، ويُستحب الإكثار من التلبية.

ثانياً ذكر الله تعالى والدعاء في الميقات وأثناء الإهلال بالحج والعمرة

ويسن للحاج أو المعتمر أن يسبح ويهلل ويكبر قبل إحرامه- بالحج أو العمرة؛ حيث عن أنس بن مالك رضى اللَّهُ عَنْهُ قال: «صلَّى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ ونحن معه بالمدينة الظهر أربعًا، والعصر بذى الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما».

وأيضاً الدعاء حين الذهاب إلى البيت الحرام

حيث يسن للمحرم أيضاً الذكر وهو فى طريقه إلى البيت الحرام؛ فعن عبد الله بن عمر رَضِى اللَّهُ عَنْهُما أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا استوت به راحلته قائمة لدى مسجد ذى الحليفة أهل فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.

بالإضافة إلى الدعاء أثناء دخول مكة

وأيضاً يسن للمحرم أن يدعو بدعاء رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ: «اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مَنَايَانَا بِهَا حَتَّى تُخْرِجَنَا مِنْهَا».

«اللَّهُمَّ هَذَا حرمك وأمْنُكَ فحرمنى على النار، وأمنِّى مِن عَذَابِكَ يَومَ تَبْعَثُ عِبادَكَ، وَاجْعَلْنِى مِن أوليائِكَ وَأَهْلِ طَاعَتِكَ»، ويدعُو بما أحب.

الدعاء حين دخول المسجد الحرام

حيث يستحب للمحرم عند دخوله المسجد الحرام أن يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، اللهم اغفر لى ذنوبي)، اللهم افتح لى أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم).

الذكر والدعاء أثناء دخول المسجد الحرام

ويفضل للمحرم إذا دخل المسجد الحرام أن يقول ما يلي: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، اللهم اغفر لى ذنوبي)، اللهم افتح لى أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم).

وهناك العديد من الأدعية المهمة أيضاً التي تقال أثناء الإحرام وحين المغادرة، والسابق ذكره في هذا التقرير يعد من أهم الأدعية الخاصة بالحج والعمرة.

أهم أدعية الحج والعمرة

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