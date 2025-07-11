بيان رسمي من وزارة الشباب والرياضة بشأن حقيقة تأجيل انتخابات الأندية

في بيان رسمي، أصدرت وزارة الشباب والرياضة اليوم الجمعة، توضيحًا مهمًا حول ما أثير في بعض وسائل الإعلام عن صدور قرار بتأجيل انتخابات الجمعيات العمومية للأندية الرياضية لمدة عام، وشددت الوزارة على أن هذه الأنباء غير صحيحة، داعية الجميع إلى تحري الدقة في نشر المعلومات، وعدم الانسياق وراء أي بيانات مجهولة المصدر، ويرصد الموجز التفاصيل.

الوزارة تنفي إصدار أي قرارات بتأجيل الانتخابات

وأكد البيان الرسمي:

«بالإشارة إلى ما أثير عبر وسائل الإعلام عن قيام وزارة الشباب والرياضة بإصدار قرار بتأجيل عقد الجمعيات العمومية للأندية الرياضية لمدة عام، نود الإشارة إلى أن الوزارة لم يصدر عنها ثمة قرارات وزارية بتأجيل عقد الجمعيات العمومية، ويتعين على كافة الهيئات الرياضية الالتزام بأحكام القانون واللوائح الصادرة نفاذًا له».

وشددت الوزارة على أن العمل مستمر وفق القانون الحالي، إلى حين الانتهاء من اعتماد القانون بصيغته النهائية، وما يترتب عليه لاحقًا من إصدار قرارات تنفيذية تتناسب مع الأحكام الانتقالية التي ينص عليها القانون الجديد.

التزام بالقانون وتعاون مع وسائل الإعلام

وأوضحت الوزارة في بيانها أنها حريصة على إمداد وسائل الإعلام، باعتبارها شريكًا في النجاح، بكافة البيانات والمعلومات الموثقة التي توضح الخطوات المقبلة لجميع المسارات الرامية إلى تحقيق الاستقرار الكامل للهيئات الرياضية.

وأضاف البيان:

«تؤكد الوزارة على حرصها الكامل خلال الفترة المقبلة، ووفقًا للإطار القانوني، على مد كافة وسائل الإعلام بجميع المعلومات والبيانات التي من شأنها توضيح كافة الخطوات المقبلة، بما يحقق الاستقرار الكامل لكافة الهيئات الرياضية في ضوء أحكام القانون والقرارات التنفيذية».

دعوة للالتزام بالتصريحات الرسمية

واختتمت الوزارة بيانها بالتنويه إلى أن أي تصريحات تخص انتخابات الأندية أو أي مستجدات في الشأن الرياضي ينبغي أن تصدر فقط عن المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، حفاظًا على استقرار الوسط الرياضي ومنع أي لبس أو اضطرابات قد تنتج عن معلومات غير دقيقة.

«وفي هذا الصدد تهيب الوزارة بعدم التصريح بأي بيانات إلا من خلال المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، وذلك حفاظًا على الاستقرار ومنع أي اضطرابات في الوسط الرياضي».

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