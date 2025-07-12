حرارة مرتفعة وشبورة كثيفة غدًا .. العظمى 35 بالقاهرة و30 بالإسكندرية

يُبحث الكثيرون من المواطنون ، يومياً بصفة مستمرة نشرة أحوال الطقس اليومية الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية للتعرف على أهم الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويحرص موقع “الموجز” يوميًا علي عرض توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد 13 يوليو طقس شديد الحرارة ورطب نهارًا على معظم أنحاء البلاد، ومائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي ترفع الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجات.

كما حذرت الأرصاد من شبورة مائية كثيفة متوقعة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط الرياح على بعض المناطق الساحلية مثل السلوم ومطروح والإسكندرية، بسرعة تتراوح بين 30 إلى 45 كم/س، وارتفاع أمواج من 1.5 إلى 2.5 متر، مع اضطراب في الملاحة بخليج السويس.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

القاهرة: العظمى 35° - الصغرى 24°

الإسكندرية: العظمى 30° - الصغرى 22°

مطروح: العظمى 29° - الصغرى 23°

سوهاج: العظمى 40° - الصغرى 25°

قنا: العظمى 43° - الصغرى 26°

أسوان: العظمى 43° - الصغرى 27°

وجاءت نصائح هيئة الأرصاد للمواطنين كما يلى:

1- الإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية خلال فترة النهار خاصة.

2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

3- ارتداء غطاء للرأس أو شمسية عند التعرض لأشعة الشمس.

4- التواجد فى أماكن جيدة التهوية خلال فترات النهار.

5- ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة فاتحة اللون.

6- عدم ترك أى مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات.

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