الأرصاد الجوية تحذر من اضطراب الأمواج وارتفاع درجات الحرارة غدًا.. ونصائح للمصطافين

تحذيرات من ارتفاع الأمواج على الشواطئ والأرصاد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين والمصطافين من اضطراب حالة البحر وارتفاع الأمواج غدًا الأحد، على عدد من شواطئ شمال غرب البلاد، أبرزها: السلوم، مرسى مطروح، الإسكندرية وكفر الشيخ، ويرصد الموجز التفاصيل

وأوضحت الهيئة أن سرعة الرياح على هذه الشواطئ قد تتراوح بين 30 إلى 45 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 1.5 إلى 2.25 متر، مما قد يشكل خطورة على السباحة والمراكب الصغيرة.

اضطرابات بحرية بخليج السويس حتى الثلاثاء

وأضافت الأرصاد أن اضطراب حركة الملاحة البحرية سيستمر حتى الثلاثاء المقبل، خاصة في خليج السويس، حيث ستصل سرعة الرياح هناك إلى 50 كم/ساعة، مع أمواج تتراوح بين 1.5 إلى 2.5 متر، داعية الصيادين إلى توخي الحذر والامتناع عن الإبحار خلال هذه الفترة.

حالة الطقس المتوقعة غدًا

أما عن حالة الطقس على اليابسة، فأشارت الهيئة إلى أن البلاد ستشهد طقسًا حارًا إلى شديد الحرارة ورطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون مائلًا للحرارة ورطبًا ليلًا وحتى الصباح الباكر على معظم الأنحاء.

ومن المتوقع أن يكون الطقس على السواحل الشمالية حارًا نسبيًا ورطبًا، بينما تصل الحرارة في جنوب الصعيد وجنوب سيناء إلى معدلات شديدة السخونة.

تأثير الرطوبة على الإحساس بالحرارة

ونبّهت الأرصاد إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجات مئوية عن المعدلات الفعلية في الظل، وهو ما يستدعي ارتداء ملابس خفيفة وتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الظهيرة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة الكبرى: العظمى 35 مئوية، المحسوسة 37

العظمى 35 مئوية، المحسوسة 37 السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30، المحسوسة 33

العظمى 30، المحسوسة 33 جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 40، المحسوسة 43

العظمى 40، المحسوسة 43 شمال الصعيد: العظمى 38، المحسوسة 40

العظمى 38، المحسوسة 40 جنوب الصعيد: العظمى 43، المحسوسة 44

أسباب موجات الحر في الصيف

أوضحت الهيئة أن فصل الصيف يتميز باستقرار نسبي في الأحوال الجوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، وأحيانًا تتأثر البلاد بكتل هوائية من جنوب أوروبا عبر مرتفع العروض الوسطى، ما يخفف الحرارة نسبيًا.

العوامل المؤثرة في الطقس

أكدت الأرصاد أن عوامل عدة تتحكم في حالة الطقس مثل: الضغط الجوي، سرعة واتجاه الرياح، درجات الحرارة، الرطوبة، الغيوم والأمطار، موضحة أن التنبؤات تعتمد على مراقبة هذه العوامل بدقة.

نصائح عامة للمواطنين

تجنب النزول إلى البحر في أوقات اضطراب الأمواج.

ارتداء الملابس القطنية الفاتحة لتقليل الإحساس بالحرارة.

الإكثار من شرب المياه والسوائل.

عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة بين الظهيرة والعصر.

متابعة النشرات الجوية يوميًا لمواكبة التغيرات.

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