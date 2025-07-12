استمرار خفض سرعة القطارات في مصر بسبب موجة الطقس الحار

خفض سرعة القطارات.. في إطار إجراءات السلامة التي تتخذها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أعلنت الهيئة، اليوم السبت 12 يوليو 2025، استمرار تخفيض سرعة القطارات على مختلف الخطوط إلى 60 كيلومترًا في الساعة بدلًا من 120 كيلومترًا، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة حفاظًا على سلامة الركاب والمعدات، ويستعرض الموجز التفاصيل.

تعليمات مشددة من وزير النقل لضمان سلامة التشغيل

أصدر الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، تعليمات مشددة لمسؤولي هيئة السكك الحديدية بضرورة متابعة التشغيل على مدار الساعة والالتزام الكامل بإجراءات السلامة والأمان، وأكد الوزير على أهمية تقديم خدمات متميزة وآمنة للركاب، ومراقبة جميع عناصر التشغيل بما في ذلك تفعيل نظام ATS، وفحص القطارات قبل مغادرتها المحطات، إلى جانب الالتزام الصارم بالسرعات المقررة.

تخفيض السرعات.. إجراء احترازي لتفادي الحوادث

من جانبها، أوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن قرار خفض السرعات يأتي في إطار خطة احترازية لتفادي أي حوادث محتملة نتيجة تأثر القضبان المعدنية بارتفاع درجات الحرارة. وأضافت الهيئة أن هذه الإجراءات مؤقتة، وسيتم العودة إلى السرعات الطبيعية بمجرد تحسن الأحوال الجوية، وأكدت الهيئة انتظام حركة القطارات على جميع خطوط الوجهين البحري والقبلي دون تأثير جوهري على مواعيد التشغيل.

الحركة منتظمة والرحلات مستمرة

رغم هذه الإجراءات، طمأنت الهيئة المواطنين بأن حركة القطارات تسير بشكل منتظم على مستوى الجمهورية، وأن الفرق الفنية تواصل مراقبة الخطوط وصيانة المعدات بشكل دوري، لضمان عدم حدوث أي طارئ يؤثر على سلامة الركاب أو انتظام الجداول الزمنية للرحلات.

الإجراءات التي اتخذتها السكك الحديدية تعكس حرص الدولة على تأمين الركاب والحفاظ على سلامة المرافق العامة في مواجهة التغيرات الجوية الحادة، وتبقى الحركة منتظمة والرحلات مستمرة رغم تقليل السرعات، في إطار خطة متكاملة للسلامة.

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