وزيرة التنمية المحلية: نستهدف توسيع استخدام التكنولوجيا الذكية في تطوير آليات التخطيط العمراني

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية سلسلة من اللقاءات المهمة مع فريق شركة Esri العالمية، وعدد من مستخدمي تطبيقاتها الذكية من مختلف دول العالم، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين لتوظيف التكنولوجيا المكانية في دعم جهود التنمية المحلية وتحقيق العدالة المكانية في مصر، وينشر “الموجز” تفاصيل الاجتماع خلال التقرير التالي.

استعرضت وزيرة التنمية المحلية جهود الوزارة في تطوير منظومة متكاملة لتخطيط وتوزيع ومتابعة الاستثمارات العامة والمشروعات القومية، من خلال استخدام التطبيقات الجغرافية الذكية.

وزيرة التنمية المحلية تستعرض جهود الوزارة في تطوير منظومة متكاملة لتخطيط وتوزيع ومتابعة الاستثمارات العامة والمشروعات القومية

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية التوسع في استخدام هذه الأدوات، لضمان توجيه الاستثمارات بكفاءة نحو أولويات التنمية المحلية، وتحقيق التكامل بين المشروعات، وقياس مؤشرات الأداء التنموي بشكل دقيق وشفاف.

وزيرة التنمية المحلية

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة تعمل حاليًا بالتعاون مع Esri على تطوير تطبيق إلكتروني متكامل، يتيح تتبع تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات (سواء في مراحل التنفيذ أو التشغيل أو الصيانة)، ويضمن تحقيق أفضل استغلال للموارد، وربط الاستثمارات العامة بخطط التنمية المحلية بشكل مباشر.

استخدام التطبيقات الذكية عبر الهاتف المحمول لتحسين تقديم الخدمات للمواطنين

كما شهدت اللقاءات استعراض تجربة دولية رائدة في استخدام التطبيقات الذكية عبر الهاتف المحمول لتحسين تقديم الخدمات للمواطنين، بدءً من تقديم الطلب، مرورًا بتقديم الخدمة، وانتهاءً بقياس مدى رضا المواطن عن أدائها ، وعلقت الوزيرة على أهمية هذه التطبيقات، خاصة أنها تتيح ربط تقديم الخدمة بالموقع الجغرافي الفعلي، مما يسهم في تحسين التخطيط وتوجيه الموارد بدقة.

وزيرة التنمية المحلية: مصر تمتلك تطبيقات حكومية تقدم خدمات متنوعة للمواطنين

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية أن مصر تمتلك بالفعل تطبيقات حكومية تقدم خدمات متنوعة للمواطنين، وسيتم العمل خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع شركة ازري العالمية للربط الجغرافي بين هذه الخدمات وخريطة توزيعها لضمان التكامل بين تقديم الخدمة وموقعها وتقييم المواطن لها.

مشروع جديد للتخطيط العمراني التشاركي

وفي سياق متصل، تناولت الاجتماعات مشروعًا جديدًا للتخطيط العمراني التشاركي، يهدف إلى إشراك جميع شركاء التنمية في عملية اتخاذ القرار التخطيطي، بما يشمل المواطنين، والقطاع الخاص، والجمعيات الأهلية ، حيث أكدت د.منال عوض أن هذا التوجه يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية بضرورة إشراك أصحاب المصلحة في التخطيط للمشروعات القومية.

ويعتمد المشروع على تطوير تطبيق إلكتروني يتيح مشاركة الآراء المجتمعية عبر خريطة تفاعلية، بما يساعد في تحديد الاحتياجات الحقيقية لكل منطقة، ويقلل من تكلفة التنفيذ، ويعزز كفاءة المشروعات، ويضمن حسن استغلال المال العام.

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية: سنشهد توسيع استخدام التكنولوجيا الذكية في تطوير آليات التخطيط العمراني

واختتمت وزيرة التنمية المحلية اللقاءات بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع استخدام التكنولوجيا الذكية في تطوير آليات التخطيط العمراني، ومتابعة تنفيذ المشروعات، وتقديم الخدمات، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز ثقة المواطن في أداء الحكومة.

اقرأ أيضًا

بالصور.. وزيرة التنمية المحلية تتفقد أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة

3 ملفات هامة علي طاولة وزيرة التنمية المحلية ومحافظي القاهرة والجيزة