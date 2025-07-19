اتحاد الكرة يحسم الجدل: لا إلغاء لبند اعتبار اللاعب الفلسطيني محليًا رغم أزمة وسام أبو علي

حسم اتحاد الكرة المصري الجدل الدائر خلال الأيام الماضية بشأن مستقبل اللاعبين الفلسطينيين في الدوري المحلي، وذلك عقب الأزمة التي نشبت مؤخرًا بين النادي الأهلي ولاعبه الفلسطيني وسام أبو علي. وأكد مصدر مسؤول داخل الاتحاد أن بند اعتبار اللاعب الفلسطيني لاعبًا محليًا لا يزال ساريًا، ولا توجد أي نية لإلغائه في الفترة الحالية.

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توضيح رسمي بشأن مستقبل اللاعبين الفلسطينيين

وأثيرت حالة من البلبلة بعد تداول أنباء عن دراسة الاتحاد لإلغاء هذا البند، وهو ما نفاه مسؤولو الجبلاية جملة وتفصيلًا، مؤكدين أن دعم اللاعب الفلسطيني موقف ثابت لا يتأثر بالأزمات الفردية أو الانتقالات، وأضاف المصدر أن ما يتم النظر فيه حاليًا هو إمكانية تحديد عدد اللاعبين الفلسطينيين المسموح بقيدهم محليًا داخل كل نادٍ، بما يحقق العدالة بين الأندية، دون المساس بجوهر البند.

تفاصيل أزمة وسام أبو علي مع الأهلي

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب أزمة وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي، والذي أبدى رغبته في الرحيل عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي، بعد تلقيه عروضًا رسمية من أندية خارجية، أبرزها كولومبوس كرو الأمريكي والريان القطري، في صفقة وصلت قيمتها إلى 8 ملايين دولار، ورغم ذلك، رفض الأهلي الاستغناء عن اللاعب، كما تم استبعاده من معسكر الإعداد في تونس لأسباب تأديبية.

الاتحاد الفلسطيني يسحب بيانه بعد التوضيحات

من جهته، أبدى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم استياءه من بعض ردود الفعل الإعلامية التي صاحبت الأزمة، وأصدر بيانًا للتعبير عن قلقه من احتمال المساس بمكانة اللاعبين الفلسطينيين في مصر، لكنه عاد وسحب البيان بعد التواصل مع اتحاد الكرة المصري وتأكيد استمرار البند دون تغيير.

البند مستمر.. ودعم سياسي ورياضي للقضية الفلسطينية

ويعد بند معاملة اللاعب الفلسطيني كمحلي ميزة كبيرة تُمنح دعمًا للقضية الفلسطينية، وتتيح للاعبين فرصة الاحتراف في الدوري المصري دون التأثر بمحدودية أماكن اللاعبين الأجانب، وقد بدأ العمل بهذا البند قبل سنوات، وكان محل ترحيب من الأندية والجماهير.

لا تغيير حالي.. والتنظيم وارد

وفي ظل التأكيدات الرسمية، تتجه الأمور نحو التهدئة والاستقرار، مع احتمالية مناقشة مقترحات تنظيمية تحفظ التوازن بين دعم اللاعبين الفلسطينيين وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المصرية.

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