منى رزق تتابع آخر مستجدات مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي

مشروع الربط الكهربائي.. قامت المهندسة منى رزق إبراهيم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بزيارة ميدانية لمسار مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي.

ورافقها المهندس إبراهيم شحاته رئيس منطقة كهرباء القناة والمهندس على احمد على مدير عام الأعمال المدنية بمشروعات سيناء للتعرف على آخر مستجدات مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي.

مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي

الموجز ينقل لكم تفاصيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، حيث تابعت رزق أعمال التركيبات للابراج وشد الموصلات ومؤازرة الشركات العاملة بالمشروع وحل اى معوقات لزيادة معدلات التنفيذ للمشروع والمرور على برجى عبور قناة السويس الغربى والشرقى.

وأوضحت أن هناك جهود كبيرة من قبل جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة مطلع الصيف المقبل وفى سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله ويواصل عمله لتذليل كافة العقبات لضمان الالتزام بالجدول الزمنى لإنهاء أعمال المشروع، وان تشغيل هذا المشروع العملاق سيفتح المجال أمام مشروعات عديدة أخرى خلال المرحلة المقبلة فى إطار سياسة التوسع فى مشروعات الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون والحد من استخدام الوقود الأحفوري.

مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي

ويساهم مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي علي تبادل قدرات تصل الي 3000 ميجاوات بين البلدين.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة تواصل تنفيذ خطتها الاستراتيجية للتنمية المستدامة وبرنامج عملها لتنويع مصادر الطاقة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، وإدخال مشروعات تخزين الكهرباء بتقنية البطاريات لتعزيز استقرار الشبكة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحقيق المرونة للشبكة الموحدة.

وتأتي تلك الزيارة في ضوء تحسين جودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء والحد من الفقد الفنى وخفض استهلاك الوقود وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، والحرص على التحول إلى شبكة ذكية ومراقبة الاستهلاك وطبيعته ومتابعة التغير فى الأحمال وتوفير المعلومات لمشغل الشبكة القومية للكهرباء لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل.

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