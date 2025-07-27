أمازون مصر تطلق موسم تخفيضات يوم برايم لنهاية يوليو 2025

أمازون مصر تطلق موسم تخفيضات.. أعلنت أمازون مصر عن انطلاق أكبر موسم تخفيضات "يوم برايم"، حيث يحصل أعضاء برنامج برايم على سبعة أيام كاملة للاستمتاع بمئات الآلاف من العروض الحصرية من منتصف ليل 25 يوليو وحتى 31 يوليو.

تشمل الفعالية تخفيضات كبيرة على أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى أكثر من 200 علامة جديدة تمت إضافتها هذا العام إلى أمازون مصر، مثل لوريال بروفيشنال، بلِس، كيراستاز، شرابات خيوط، بافو، وأندر آرمور.

أمازون مصر تطلق موسم تخفيضات

الموجز ينشر التفاصيل حيث أظهرت دراسة حديثة أجرتها هاريس إكس أن 32٪ من المتسوّقين المصريين يؤجلون مشترياتهم الصيفية إلى حين انطلاق مواسم التخفيضات، بينما يقوم 78٪ منهم باستخدام هذه المناسبات لتخزين احتياجاتهم اليومية، مما يجعل يوم برايم فرصة مثالية للتوفير فيما يخص الضروريات المنزلية أو مستلزمات الصيف الأساسية.

ويمكن لأعضاء برايم اكتشاف عروض مميزة عبر أكثر من 30 فئة مختلفة، تشمل تخفيضات تصل إلى 60٪ على الموضة، 50٪ على الإلكترونيات، 45٪ على الجمال، 45٪ على الاحتياجات اليومية، و25٪ على أدوات المطبخ من العلامات التجارية المحلية والعالمية بما في ذلك أريكة، جهينة، ديجافو، أندورا، دايس، منترا، ورو أفريكان، سامسونج، بلاك آند ديكر، فيليبس، وJBL، ومايبيلين نيويورك، أديداس، وديفاكتو.

ولتعزيز تجربة التسوق، توفّر أمازون مصر هذا العام مزايا حصرية من البنوك وخيارات دفع مرنة خلال موسم تخفيضات يوم برايم، حيث تتيح لحاملي بطاقات بنك مصر الاستفادة من خصم 10٪ حتى 150 جنيهًا على بطاقات مختارة، بينما يحصل عملاء بنك قطر الوطني الأهلي وبباسطة من أعضاء برايم على خصم 10٪ حتى 250 جنيهًا، ويستفيد مستخدمو ڤودافون كاش من خصم 10٪ حتى 100 جنيه على مشترياتهم. أما من يفضلون الشراء بالتقسيط، فيمكن لحاملي بطاقات البنك التجاري الدولي وبنك مصر الاستفادة من خطط تقسيط لمدة ستة أشهر بدون فوائد، في حين يتمتع عملاء ڤاليو بالتقسيط على ثلاثة أشهر بدون فوائد أو رسوم أو مقدم.

وبدوره، قال عمر الصاحي، المدير العام لشركة أمازون مصر: "نحن نرى أن عضوية برايم أصبحت جزءًا من الروتين اليومي للعديد من عملائنا في مصر، وأظهرت دراسه أخيرة أن 75% من المتسوقين المصريين يقدّرون القيمة التي توفرها العضويات الرقمية في حياتهم، وهو ما نلمسه في تفاعلهم المستمر معنا، ونسعى من خلال برايم إلى تلبية احتياجات المتسوق المصري بطريقة متوازنة تجمع بين تسهيل عملية التسوق، وتقديم خيارات ترفيهية متنوعة، مع توفير حقيقي يناسب متطلبات الحياة اليومية، وهدفنا ببساطة هو أن نكون جزءًا إيجابيًا من تجربة عملائنا طوال العام وليس فقط خلال مواسم التخفيضات."

وتنعكس هذه المزايا أيضًا على الشركاء البائعين المتواجدين على أمازون، الذين وجدوا في أمازون مصر فرصة حقيقية للوصول إلى شرائح جديدة من العملاء.

وقال أحمد جعفر، الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق والتجارة الإلكترونية في سامسونج إلكترونيكس مصر، "تطورت علاقتنا مع أمازون مصر إلى تعاون استراتيجي يتيح لنا الوصول إلى عدد أكبر من العملاء، لعب هذا التعاون دورًا كبيرًا في تعزيز تواجدنا ونمونا في السوق المصري، كما أننا وسّعنا من محفظة منتجاتنا وقاعدة عملائنا بشكل مستمر، مما ساعدنا على توفير أحدث منتجات سامسونج لعدد أكبر من المتسوقين في مصر. ومع هذا النجاح، نحن متحمسون لتقديم عروض أقوى خلال يوم برايم هذا العام."

أما العملاء فقد أكدوا أن برايم يجمع بين تلبية احتياجاتهم اليومية وخدمات الترفيه، حيث أشار عضو برايم مينّا مكار، الذي يعتمد على أمازون مصر في تلبية احتياجات منزله: "أنا أعتمد على أمازون في كل احتياجاتي الأساسية – من البقالة إلى أدوات التنظيف – وهذا بسبب الأسعار التنافسية والتشكيلة الواسعة، ومع برايم، أحصل على ميزة التوصيل المجاني والسريع، والذي يساعدني على الالتزام بميزانيتي اليومية وينظّم روتين حياتي."

وتجمع عضوية برايم بين مزايا التسوق والترفيه، حيث تشمل: التوصيل المجاني والسريع، وعروضاً حصرية، بجانب خدمة برايم فيديو التي تتيح مشاهدة وتحميل آلاف المسلسلات والأفلام العالمية عبر مختلف الأنواع واللغات، وخدمة برايم جيمنج التي توفّر مكتبة متجددة من الألعاب المجانية، ووفقًا لدراسة هاريس إكس، يرى 80٪ من المتسوّقين المصريين أن العضويات الرقمية تجعل تجربة التسوّق أكثر سهولة وراحة.

توصيل طلبات يوم برايم

وأظهرت دراسة هاريس إكس أن خدمات التوصيل المجانية تمثل أحد العوامل الأساسية في قرار الاشتراك في عضويات مثل برايم، حيث أشار 56٪ من المتسوّقين المصريين إلى أن التوصيل المجاني من أبرز المزايا، وتُنفذ طلبات يوم برايم على أمازون مصر من خلال شبكة الخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة لمحطات التوزيع الخاصة بأمازون.

وتسهم أنظمة إدارة السعة المتطورة، وتتبع الشحنات، وحلول التوجيه العالمية في تقديم تجربة توصيل أسرع وأكثر موثوقية ومرونة، وتضم شبكة أمازون في مصر اليوم 22 محطة توصيل، ومركزي تنفيذ طلبات، بالإضافة إلى عدد من المكاتب الإدارية ومراكز خدمة العملاء.

الاستعداد ليوم برايم

يمكن لعملاء أمازون في مصر الاشتراك في عضوية برايم بسهولة عبر تحميل تطبيق أمازون، أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.amazon.eg/primeday. كما يمكنهم الاشتراك مباشرة في أمازون برايم عبر amazon.eg/prime مقابل 29 جنيهًا شهريًا أو 249 جنيهًا سنويًا، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء المؤهلين من مشتركي فودافون وأورانج الاستفادة من عضوية أمازون برايم ضمن باقات اشتراكاتهم.

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