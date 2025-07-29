ننشر موجزا لأهم الأخبار المحلية والعالمية اليوم الإثنين الموافق 28 يوليو 2025

يقوم موقع " الموجز " بنشر ملخص شامل لأبرز الأخبار المحلية والعربية والدولية على مدار الساعات الأخيرة، اليوم الإثنين الموافق 28 يوليو 2025 من ، حيث تبقى دائماً عيناً ساهرة على كل الأحداث، وتعمل كصوت يعلو فوق كل الضغوطات ، ومنبر لكل الناس ، تنقل الأخبار الجديدة بجرأة واعدة واحترافية عالية ، لتكون مطلع على المزيد من المستجدات والتي تضمن عددًا من الأخبار الهامة أبرزها :

🔹الرئيس السيسي يطالب ترامب بوقف الحرب في غزة وإدخال المساعدات

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي نداءً مباشرًا للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مطالبًا بضرورة إنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا أن الأوضاع الإنسانية باتت مأساوية وغير محتملة. وقال السيسي: "نسعى جاهدين لإدخال المساعدات، لكن الظروف داخل القطاع تزداد صعوبة ويجب تكثيف الدعم الغذائي والطبي والإنساني".

🔹السيسي: مصر ثابتة على موقفها الداعم لحل الدولتين ووقف الحرب في غزة

شدد الرئيس السيسي على أهمية التذكير بالموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مجددًا دعم مصر لوقف الحرب والعمل على تنفيذ حل الدولتين باعتباره الطريق الوحيد لتحقيق السلام.



🔹رئيس الوزراء يستعرض نماذج من استجابات منظومة الشكاوى الحكومية

استعرض د. مصطفى مدبولي تقريرًا حول استجابات منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التي تفاعلت مع عدد من الحالات في مجالات متنوعة بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية.



🔹وزير الخارجية: الاستعدادات جارية لعقد مؤتمر المصريين بالخارج أغسطس المقبل

أكد د. بدر عبد العاطي على حرص الدولة على تعزيز التواصل مع الجاليات المصرية، كاشفًا عن استعدادات مكثفة لعقد النسخة السادسة من مؤتمر المصريين في الخارج يومي 3 و4 أغسطس، لتعزيز الحوار والتواصل المباشر.



🔹الصحة العالمية : مصر أول دولة في العالم تحقق " المستوى الذهبي " للقضاء على فيروس C



بمناسبة اليوم العالمي لالتهاب الكبد، أشادت منظمة الصحة العالمية بجهود مصر، التي أصبحت أول دولة تحقق المستوى الذهبي في التخلص من فيروس التهاب الكبد C.



🔹 كامل الوزير يعلن إطلاق تدريب مجاني لسائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل

أطلق الفريق كامل الوزير برنامجًا تدريبيًا مجانيًا لتأهيل سائقي الأتوبيسات والمركبات الثقيلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي برفع كفاءة قطاع النقل البري وتحسين معايير السلامة.



🔹الكهرباء: دائرتان جديدتان لمحطة "جزيرة الذهب" لحل أزمة الانقطاعات بالجيزة

في خطة عاجلة، قررت وزارة الكهرباء إضافة دائرتين بمحطة محولات جزيرة الذهب، لتحمل الأحمال المتزايدة التي بلغت 140 ميجاوات، ومنع تكرار انقطاع التيار في مناطق الجيزة.





🔹تنسيق الجامعات 2025.. انطلاق تسجيل رغبات المرحلة الأولى غدًا

تنطلق غدًا أعمال تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد، بحد أدنى 91.56% لشعبة العلمي، وتستمر حتى السبت 2 أغسطس، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.



🔹 "التعليم": تحديد كتب المستوى الرفيع بمدارس اللغات للعام الجديد

أصدرت وزارة التعليم توجيهات بشأن كتب المستوى الرفيع بعد تطوير منهج اللغة الإنجليزية، حرصًا على تطوير جودة العملية التعليمية وتيسير الإجراءات التنظيمية.



🔹بدء الطعون على نتيجة الثانوية الأزهرية للدور الأول غدًا

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية بدء قبول الطعون على نتيجة الدور الأول للثانوية الأزهرية غدًا الثلاثاء، وتستمر لمدة أسبوعين فقط.

🔹الهلال الأحمر: قافلة مساعدات لغزة تضم 1500 طن بينها 965 سلة غذائية

أكد مصدر بالهلال الأحمر المصري انطلاق القافلة الثانية لمساعدات غزة عبر معبر كرم أبو سالم، محملة بـ1500 طن من الإمدادات الإغاثية، ضمن مبادرة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة".



🔹قطار خاص لتيسير العودة الطوعية للسودانيين من مصر إلى وطنهم

استعدادات لانطلاق قطار خاص من محطة مصر بالقاهرة إلى أسوان لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مبادرة العودة الطوعية، في إطار العلاقات الأخوية والدعم الإنساني.



🔹فتح باب التقدم لرئاسة 5 جامعات أهلية

أعلنت أمانة مجلس الجامعات الأهلية عن فتح التقديم لوظيفة رئيس جامعة بعدد من الجامعات: المنصورة، أسيوط، الزقازيق، جنوب الوادي، وشرق بورسعيد.



🔹مؤشرات أولية: القبول بطب الأسنان لن يقل عن 93.1% لعلمي علوم

تشير التوقعات إلى أن الحد الأدنى للقبول بكليات طب الأسنان سيتجاوز 93.1%، تزامنًا مع بدء المرحلة الأولى من التنسيق غدًا.



🔹فيروز تشارك في تشييع جثمان ابنها زياد الرحباني بلبنان

في مشهد مؤثر، شيّعت النجمة اللبنانية فيروز نجلها زياد الرحباني وسط حضور كثيف من محبيه، وانطلقت مراسم الوداع من كنيسة رقاد السيدة بكفيا وسط أجواء من الحزن والورود والزغاريد.



🔹مقتل 4 في إطلاق نار عشوائي ببانكوك

أعلنت الشرطة التايلاندية سقوط أربعة قتلى في حادث إطلاق نار عشوائي بالعاصمة بانكوك، في تطور أمني مفاجئ.

🔹الطقس غدًا: شديد الحرارة بالقاهرة وأسوان.. والعظمى 38 و45 درجة

تتوقع الأرصاد طقسًا شديد الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية غدًا، حيث تسجل القاهرة 38 درجة مئوية، وتصل إلى 45 درجة في أسوان، مع استمرار الرطوبة المرتفعة نهارًا وليلاً.



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