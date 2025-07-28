حركة تنقلات مباحث مديرية أمن القاهرة 2025: تعزيز الكفاءة ودعم القيادات الشابة

اعتماد حركة التنقلات الجديدة..

اعتمد اللواء طارق راشد، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، واللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، حركة تنقلات مباحث مديرية أمن القاهرة لعام 2025، والتي شملت تغييرات واسعة في عدد من القطاعات الشرطية بالعاصمة، بهدف تعزيز الأداء الأمني وتدعيم الكوادر الشابة داخل الجهاز الشرطي، ويستعرض الموجز التفاصيل.

تفاصيل التعيينات الجديدة

شملت الحركة تعيين العقيد شادي الشاهد مفتشًا لقطاع وسط القاهرة، والعقيد محمد وجيه لقطاع القاهرة الجديدة، فيما تولى العقيد محمود إسماعيل مسؤولية قطاع شمال القاهرة، والعقيد محمد عماد مفتشًا لمباحث النزهة ومصر الجديدة.

كما جاء العقيد وليد المعداوي مفتشًا لقطاع جنوب القاهرة، والعقيد شادي كرم لقطاع الشروق وبدر.

رؤساء المباحث الجدد

وفي إطار الحركة، تم تعيين المقدم مصطفى عبدالعال رئيسًا لمباحث التبين، والمقدم محمود عطية رئيسًا لمباحث الشروق، والمقدم عمر حمودة لمباحث الظاهر.

كما تولى المقدم محمود أبو الدهب رئاسة مباحث منشأة ناصر، والمقدم طارق مدحت مباحث الشرابية، إضافة إلى المقدم أحمد مصلح رئيسًا لمباحث السلام أول، والمقدم عيد توفيق لمباحث الجمالية، والمقدم أحمد عويس لمباحث عين شمس، والمقدم مصطفى البلتاجي لمباحث مصر الجديدة.

تعزيز القطاعات الأمنية المختلفة

تضمنت الحركة أيضًا تعيين المقدم محمد مجلي رئيسًا لمباحث الزاوية الحمراء، والمقدم أحمد فوزي لمباحث السيدة زينب، والمقدم محمد صفوت لمباحث المقطم، مع تجديد الثقة في المقدم محمد مجدي لمباحث حلوان.

كما تم تعيين المقدم إسلام بكر لمباحث المعصرة، والمقدم محمود عطا لمباحث 15 مايو، والمقدم محمد حلمي لمباحث المعادي، والمقدم محمد رمضان لمباحث دار السلام، والمقدم أحمد مختار لمباحث البساتين.

قطاعات خاصة ومهام استراتيجية

على صعيد القطاعات المتخصصة، تم تعيين المقدم حسين خيري رئيسًا لمباحث السيارات، والعقيد محمود أبو العطا لمباحث حراسة المنشآت، والعقيد علاء خلف الله لمباحث الأحكام، والعقيد أحمد التحيوي لمباحث الفنادق.

اعتماد وزير الداخلية للحركة

من جانبه، اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات ضباط الشرطة الجديدة لعام 2025، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الأمني، دعم الكوادر الشابة، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والوظيفي للضباط، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية.

أبرز قيادات وزارة الداخلية الجدد

شملت الحركة تصعيد عدد من مساعدي الوزير، من أبرزهم:

اللواء ياسر سيد محمد الحديدي – مساعد الوزير لقطاع شؤون الضباط.

اللواء شريف رءوف زكي عبد الرازق – مساعد الوزير لقطاع الأمن.

اللواء محمد مجدي عويس عطا الله – مدير أمن الجيزة.

اللواء أشرف السيد محمد جاب الله – مدير أمن القليوبية.

اللواء رشاد فاروق محمد سليمان – مدير أمن الإسكندرية.

اللواء سامح محمد عادل عبد الرءوف – مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي.

موعد تنفيذ حركة التنقلات

من المقرر أن يبدأ تنفيذ حركة تنقلات ضباط الشرطة الجديدة مطلع أغسطس 2025، وفقًا لما جرت عليه العادة السنوية، حيث يتم الإعلان عنها رسميًا في نهاية شهر يوليو، وتشمل الحركة تغييرات واسعة في القيادات الأمنية على مختلف المستويات، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة والخطط الأمنية الموضوعة.

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