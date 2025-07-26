بالأسماء.. حركة تنقلات قيادات الشرطة 2025 بعد اعتمادها رسميًا من وزير الداخلية

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، رسميًا حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة لعام 2025، في خطوة تهدف إلى تطوير الأداء الأمني، وضخ دماء جديدة في مختلف قطاعات الوزارة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في تمكين الكوادر الشابة وتحقيق التوازن بين الكفاءة المهنية والاستقرار الوظيفي والاجتماعي، ويستعرض الموجز التفاصيل بالأسماء.

أهداف الحركة الأمنية الجديدة

جاءت حركة تنقلات الشرطة لهذا العام لتعكس توجهات وزارة الداخلية في تطوير المنظومة الأمنية، حيث حرصت على:

تصعيد قيادات جديدة بديلة لمن بلغوا السن القانونية.

بديلة لمن بلغوا السن القانونية. دعم قطاعات الجماهير والخدمات الميدانية بقيادات متميزة مهنيًا.

بقيادات متميزة مهنيًا. تحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات الأمنية للمواطنين.

للمواطنين. مراعاة الأبعاد الاجتماعية والصحية للضباط، بما يحقق الاستقرار النفسي والوظيفي.

قيادات جديدة في مواقع حيوية

شملت الحركة تعيين عدد من مساعدي الوزير ومديري الأمن الجدد في مختلف المحافظات والقطاعات النوعية، أبرزهم:

مساعدو الوزير الجدد

اللواء ياسر الحديدي : مساعد الوزير لشئون الضباط.

: مساعد الوزير لشئون الضباط. اللواء شريف رؤوف : مساعد الوزير لقطاع الأمن.

: مساعد الوزير لقطاع الأمن. اللواء محمد أبو الليل : مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد.

: مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد. اللواء وليد الوكيل : مساعد الوزير للرعاية الاجتماعية.

: مساعد الوزير للرعاية الاجتماعية. اللواء إبراهيم عبدالمسيح : مساعد الوزير لشرطة السياحة والآثار.

: مساعد الوزير لشرطة السياحة والآثار. اللواء نضال عبدالقادر : مساعد الوزير لأكاديمية الشرطة.

: مساعد الوزير لأكاديمية الشرطة. اللواء محمد مجدي شميلة : مساعد الوزير مديرًا لأمن الجيزة.

: مساعد الوزير مديرًا لأمن الجيزة. اللواء عماد الدين صديق : مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.

: مساعد الوزير للشرطة المتخصصة. اللواء مهند العرضي : مساعد الوزير لأمن المنافذ.

: مساعد الوزير لأمن المنافذ. اللواء محمد الباز : مساعد الوزير لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.

: مساعد الوزير لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة. اللواء محمد فتح الله : مساعد الوزير للأمن الاقتصادي.

: مساعد الوزير للأمن الاقتصادي. اللواء حسام عبدالعزيز : مساعد الوزير للحماية المجتمعية.

: مساعد الوزير للحماية المجتمعية. اللواء شريف حاتم : مساعد الوزير للتدريب.

: مساعد الوزير للتدريب. اللواء عاطف خالد : مساعد الوزير للأمن الوطني.

: مساعد الوزير للأمن الوطني. اللواء محمد فؤاد الجندي : مساعد الوزير للأمانة العامة.

: مساعد الوزير للأمانة العامة. اللواء محمد زهير منصور: مساعد الوزير لمكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة.

مدراء الأمن الجدد في المحافظات

اللواء أشرف جاب الله : مدير أمن القليوبية.

: مدير أمن القليوبية. اللواء أسامة عبدالمولى : مدير أمن الغربية.

: مدير أمن الغربية. اللواء علاء يونس : مدير أمن المنوفية.

: مدير أمن المنوفية. اللواء رشاد سليمان : مدير أمن الإسكندرية.

: مدير أمن الإسكندرية. اللواء سامح عبدالسلام : مدير شرطة ميناء القاهرة الجوي.

: مدير شرطة ميناء القاهرة الجوي. اللواء حاتم نصار : مدير شرطة ميناء الإسكندرية البحري.

: مدير شرطة ميناء الإسكندرية البحري. اللواء حاتم حسن : مدير أمن المنيا.

: مدير أمن المنيا. اللواء رفيق الخولي : مدير إدارة الانتخابات العامة.

: مدير إدارة الانتخابات العامة. اللواء عصام هلال : مدير أمن الدقهلية.

: مدير أمن الدقهلية. اللواء عبد الله عصر : مدير أمن أسوان.

: مدير أمن أسوان. اللواء محمد هشام : مدير أمن قنا.

: مدير أمن قنا. اللواء أيمن الحمزاوي : مدير أمن البحر الأحمر.

: مدير أمن البحر الأحمر. اللواء محمد الجمسي: مدير أمن بورسعيد.

تنقلات لقطاعات نوعية متخصصة

اللواء طارق شرابي : مدير شرطة التموين والتجارة الداخلية.

: مدير شرطة التموين والتجارة الداخلية. اللواء مفيد العطوي : مدير مكافحة المخدرات.

: مدير مكافحة المخدرات. اللواء تامر خليل: مدير الشئون الإدارية.

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