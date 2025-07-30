هبوط جديد في أسعار الذهب لأدنى مستوى منذ مايو وسط تراجع عالمي في الطلب

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم، الاربعاء الموافق 30 يوليو 2025، تراجعًا ملحوظًا، مسجلة أدنى مستوياتها منذ مايو الماضي، وسط تطورات عالمية مؤثرة وتغيرات في حركة الأسواق المالية.

ويُعزى هذا الهبوط إلى انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، إلى جانب تراجع الأسعار العالمية للمعدن النفيس، ما ساهم في تخفيف الضغط على السوق المحلي، وفتح باب التساؤلات حول الوقت الأنسب للبيع أو الشراء.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5223 جنيهًا للبيع – 5200 جنيهًا للشراء

عيار 21: 4570 جنيهًا للبيع – 4550 جنيهًا للشراء

عيار 18: 3917 جنيهًا للبيع – 3900 جنيهًا للشراء

عيار 14: 3047 جنيهًا للبيع – 3033 جنيهًا للشراء

عيار 12: 2611 جنيهًا للبيع – 2600 جنيهًا للشراء

الجنيه الذهب: 36560 جنيهًا للبيع – 36400 جنيهًا للشراء

الأونصة: 162,449 جنيهًا للبيع – 161,738 جنيهًا للشراء

الأونصة بالدولار: 3326.00 دولار



ورغم التراجع، يظل سعر الأونصة قرب مستوى 3300 دولار، مما يمثل فرصة جذابة لبعض المستثمرين، خاصة في ظل التوقعات الإيجابية على المدى المتوسط، على الرغم من الضغوط قصيرة الأجل الناتجة عن العوامل الاقتصادية والسياسية العالمية.

هدوء تجاري عالمي يضغط على المعدن النفيس

على الساحة الدولية، توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري جديد يفرض رسومًا جمركية مخففة بنسبة 15% على المنتجات الأوروبية، مما حال دون تصعيد أكبر في التوترات التجارية.

كما أسفر اجتماع مطوّل بين كبار المسؤولين الاقتصاديين في أمريكا والصين، عقد في ستوكهولم أمس الاثنين، عن تمديد الهدنة التجارية بين البلدين لمدة ثلاثة أشهر، الأمر الذي خفف من مخاوف الأسواق وأدى إلى تقليص الطلب على الذهب كملاذ آمن.

وفي ظل هذه التطورات، ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، ما زاد من الضغوط على الذهب عالميًا نظرًا لارتباط تسعيره بالدولار.

ترقب حذر في الأسواق:

يتجه أنظار المستثمرين الآن نحو ما سيُسفر عنه اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي ينطلق اليوم ويستمر ليومين، وسط توقعات بعدم رفع أسعار الفائدة. كما ينتظر السوق صدور بيانات أمريكية مهمة تتعلق بمعدلات التضخم والتوظيف، والتي من شأنها التأثير المباشر على توجهات المتعاملين.

صناديق الذهب تسجل تدفقات قياسية

في المقابل، كشف مجلس الذهب العالمي عن تدفقات ضخمة لصالح صناديق الاستثمار المتداولة والمدعومة بالذهب خلال الأسبوع المنتهي في 25 يوليو، حيث سجلت 31.4 طنًا من الذهب، منها 31.2 طن تدفقات من أمريكا الشمالية، بينما شهدت أوروبا خروج 0.6 طن، وسجلت آسيا دخول 0.5 طن.

هذا التباين يعكس حالة الانقسام في توقعات المستثمرين تجاه مستقبل الذهب، وسط مشهد اقتصادي عالمي متقلب، وتحركات نقدية دقيقة، وتباين في فرص الشراء أو البيع.

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