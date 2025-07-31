البورصة المصرية تربح 54 مليار جنيه في يوليو.. والمؤشرات تغلق على صعود جماعي

حققت البورصة المصرية مكاسب قوية خلال تعاملات شهر يوليو 2025، حيث ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنحو 54 مليار جنيه، مسجلًا 2.399 تريليون جنيه، مقابل 2.345 تريليون جنيه في نهاية يونيو الماضي، بنسبة نمو بلغت 2.29%.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن البورصة، أن المؤشرات الرئيسية والثانوية سجلت صعودًا جماعيًا، حيث ارتفع مؤشر "EGX30" بنسبة 4.08% ليصل إلى 34198 نقطة، كما صعد مؤشر "EGX70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.59% مسجلًا 10255.07 نقطة، في حين زاد مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقًا بنسبة 2.45% ليغلق عند 13807.5 نقطة.

وشهدت تعاملات السوق ارتفاعًا في قيمة التداولات لتصل إلى نحو 1.731 تريليون جنيه من خلال تداول أكثر من 35.5 مليار ورقة مالية عبر 2.261 مليون عملية، مقارنة بنحو 1.445 تريليون جنيه في يونيو.

وتوزعت التداولات داخل المقصورة على النحو التالي:

الأسهم: استحوذت على 6.1%

السندات والأذون: استحوذت على 93.9%



أما عن هيكل المستثمرين، فقد استحوذ المصريون على 89.2% من إجمالي التداولات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على 5.4%، والعرب على 5.3%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل المستثمرون الأجانب صافي بيع بقيمة 1.075 مليار جنيه، في حين بلغ صافي مبيعات المستثمرين العرب 1.412 مليار جنيه خلال الشهر ذاته.

معلومات موجزة وشاملة عن البورصة ، مع التركيز على البورصة المصرية وبعض المفاهيم الأساسية:



ما هي البورصة؟

البورصة (Stock Exchange) هي سوق منظم يتم فيه شراء وبيع الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات، وهي تمثل حلقة الوصل بين الشركات التي تبحث عن تمويل والمستثمرين الذين يبحثون عن عائد على أموالهم.



أهداف البورصة:

1. تمويل الشركات: عبر طرح أسهمها للاكتتاب العام.



2. تحفيز الاستثمار: من خلال توفير أدوات متنوعة للمستثمرين.



3. تحقيق الشفافية: بعرض معلومات دورية عن الشركات المدرجة.



4. تحريك الاقتصاد: فهي مرآة للوضع الاقتصادي المحلي والعالمي.



ما هي البورصة المصرية؟

البورصة المصرية هي السوق الرسمي لتداول الأوراق المالية في مصر، وتتكون من:

بورصة القاهرة: تأسست عام 1883.

بورصة الإسكندرية: تأسست عام 1888.

تم دمجهما لتشكيل كيان واحد يُعرف بـ "البورصة المصرية".



المؤشرات الرئيسية في البورصة المصرية

1. EGX30: يضم أكبر 30 شركة من حيث السيولة والنشاط.



2. EGX70: يضم الأسهم الصغيرة والمتوسطة.



3. EGX100: يضم مزيجًا من EGX30 وEGX70.



4. EGX50: مؤشر مرجح لأكبر 50 شركة من حيث السيولة.



أهم أنواع الأوراق المالية:

الأسهم: تمثل ملكية في شركة.

السندات: أدوات دين تصدرها الشركات أو الحكومة.

الأذون: أدوات قصيرة الأجل تصدرها الحكومة.

من هم المتعاملون في البورصة؟

1. المستثمرون الأفراد



2. المؤسسات المالية



3. الأجانب والعرب



4. شركات السمسرة



الرقابة والتنظيم:

تخضع البورصة المصرية لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتعمل وفقًا لقانون سوق المال المصري.

مواعيد جلسات التداول:

من الأحد إلى الخميس.

الجلسة الرئيسية من 10 صباحًا إلى 2:30 ظهرًا (قد تختلف قليلًا حسب قرارات إدارة البورصة).

أهم مزايا الاستثمار في البورصة:

تحقيق أرباح من توزيعات الأرباح أو ارتفاع أسعار الأسهم.

إمكانية شراء وبيع الأصول بسهولة.

تنويع الاستثمارات وتقليل المخاطر.

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