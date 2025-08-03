أسعار السلع الغذائية في مصر اليوم 3 أغسطس 2025

في ظل التقلبات المستمرة في الأسواق المصرية، أصبحت متابعة أسعار السلع الغذائية اليومية ضرورة لكل أسرة، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وسعي المواطنين لشراء احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

ويشهد اليوم الأحد 3 أغسطس 2025، تفاوتًا ملحوظًا في أسعار اللحوم بأنواعها، واستقرارًا نسبيًا في الدواجن والبيض، مقابل تغيرات متفاوتة في أسعار الأسماك والخضروات والفاكهة.

ويرصد لكم موقع الموجز في السطور التالية بيانًا مفصلًا لأحدث الأسعار .

أسعار اللحوم في الأسواق – اليوم الأحد 3 أغسطس 2025 (جنيهًا/كجم):

اللحوم الكندوز: من 400 إلى 420 جنيهًا/كجم

اللحوم البتلو: من 360 إلى 415 جنيهًا/كجم

اللحوم البلدي: من 400 إلى 450 جنيهًا/كجم

عرق الفلتو: 430 جنيهًا/كجم

الكبدة البلدي: من 400 إلى 450 جنيهًا/كجم

اللحمة المفرومة: من 330 إلى 440 جنيهًا/كجم

اللحوم الضأن: من 440 إلى 500 جنيهًا/كجم

اللحم الجملي: من 290 إلى 340 جنيهًا/كجم

أسعار اللحوم في المنافذ الحكومية (جنيهًا/كجم):

الكندوز: 360 جنيهًا/كجم

السجق: 235 جنيهًا/كجم

الضأن: 420 جنيهًا/كجم

الكبدة: 250 جنيهًا/كجم

اللحمة المفرومة: 240 جنيهًا/كجم

اللحوم البلدي الطازجة: 350 جنيهًا/كجم

الفراخ البيضاء في الأسواق: من 72 إلى 73 جنيهًا/كجم

الفراخ الساسو: من 112 إلى 113 جنيهًا/كجم

الفراخ البلدي: من 129 إلى 130 جنيهًا/كجم

البانيه: من 200 إلى 210 جنيهًا/كجم

أسعار البيض (جنيهًا/كرتونة):

البيض الأحمر: من 128 إلى 138 جنيهًا/كرتونة

البيض الأبيض: من 120 إلى 130 جنيهًا/كرتونة

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية (جنيهًا/كجم):

البلطي الصغير: 72.8 جنيهًا/كجم

البلطي الأسواني: 94.6 جنيهًا/كجم

البلطي الممتاز: 105.97 جنيهًا/كجم

فيليه بلطي: 183.75 جنيهًا/كجم

جمبري وسط: 330.16 جنيهًا/كجم

جمبري جامبو: 498.73 جنيهًا/كجم

الماكريل المجمد: 127.07 جنيهًا/كجم

مكرونة سويسي: 122.26 جنيهًا/كجم

السردين المجمد: 104.31 جنيهًا/كجم

سمك شعور: 200 جنيهًا/كجم

حدادي: 83.33 جنيهًا/كجم

المرجان وسط: 134.57 جنيهًا/كجم

الكابوريا: 162.5 جنيهًا/كجم

السبيط: 342.3 جنيهًا/كجم

أسعار الخضروات بأسواق شمال سيناء (جنيهًا/كجم):

الطماطم: من 8 إلى 10 جنيهات/كجم

البطاطس: من 10 إلى 12.5 جنيهًا/كجم

البصل الأحمر: 12 جنيهًا/كجم

البصل الأبيض: 10 جنيهات/كجم

الثوم: 60 جنيهًا/كجم

الكوسة: 15 جنيهًا/كجم

البامية: 40 جنيهًا/كجم

الفلفل (أخضر / ألوان): 20 جنيهًا/كجم

الباذنجان: 8 جنيهات/كجم

الليمون: 30 جنيهًا/كجم

الخيار: 15 جنيهًا/كجم

الجزر: 15 جنيهًا/كجم

أسعار الفاكهة بأسواق شمال سيناء (جنيهًا/كجم):

البطيخ: 10 جنيهات/كجم

الكانتلوب: 12 جنيهًا/كجم

الكمثرى: 35 جنيهًا/كجم

الموز: 30 جنيهًا/كجم

الجوافة: 40 جنيهًا/كجم

البرتقال: 40 جنيهًا/كجم

الفراولة: 40 جنيهًا/كجم

التفاح: 50 جنيهًا/كجم

الخوخ: 50 جنيهًا/كجم

العنب: 30 جنيهًا/كجم

المانجو: 40 جنيهًا/كجم.

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