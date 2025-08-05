ضربات استباقية متواصلة للقوات المسلحة المصرية على الحدود

في إطار جهودها المتواصلة لحماية الأمن القومي والتصدي لكافة أشكال التهريب والأنشطة غير المشروعة، واصلت القوات المسلحة، ممثلة في قوات حرس الحدود والقوات البحرية، تنفيذ ضربات نوعية ناجحة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

فقد نجحت قوات حرس الحدود، بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، في ضبط 2135 فرش حشيش بإجمالي وزن 214 كيلوجرامًا، إلى جانب 40 لفافة من مخدر الهيدرو بوزن 40 كيلوجرامًا، كانت مخزنة داخل جراكن بلاستيكية في المسطح المائي للبحر الأبيض المتوسط.

وفي عملية بحرية نوعية، تمكنت القوات البحرية بالتعاون مع قوات حرس الحدود من رصد وضبط فالوكة محملة بكميات ضخمة من المواد المخدرة، شملت 10,880 فرش حشيش بوزن إجمالي 1171 كيلوجرامًا، و25 لفافة هيدرو تزن 34 كيلوجرامًا، بالإضافة إلى 20 جركن بنزين.

ضبط ترسانة أسلحة ومخدرات خلال الشهر الماضي

وخلال شهر واحد فقط، تمكنت قوات حرس الحدود من تحقيق نجاحات بارزة، شملت ضبط:

628 بندقية مختلفة الأنواع

130 خزنة أسلحة

5245 طلقة مختلفة الأعيرة

قاذف "آر بي جي" واحد

286 سيارة بدون لوحات معدنية



وفيما يتعلق بالمخدرات، تم إحباط تهريب:

112,800 فرش حشيش بوزن 11,280 كيلوجرامًا

4394 لفافة هيدرو بوزن 3725 كيلوجرامًا

53 لفافة أفيون بوزن 31 كيلوجرامًا

391,100 قرص مخدر من أنواع مختلفة



كما تم ضبط كميات ضخمة من البضائع المهربة غير خالصة الرسوم الجمركية.

رسالة حاسمة

تؤكد هذه العمليات نجاح الاستراتيجية الشاملة التي تنتهجها القوات المسلحة في تأمين حدود الدولة وإجهاض المخططات الإجرامية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، في إطار منظومة متكاملة من اليقظة والمعلومات الدقيقة والتنسيق الأمني المحكم.

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