اعترافات صادمة في قضية بيع الطفلة شاهندا بالمقطم.. وشهادات جديدة تفضح المتهمين

في واقعة هزّت الرأي العام، تتكشف يومًا بعد يوم تفاصيل صادمة في قضية "بيع الطفلة شاهندا" ذات السنوات القليلة، والتي عُثر عليها في ظروف غامضة بمنطقة المقطم.

التحقيقات كشفت عن شهادات جديدة واعترافات دامغة تورّط شبكة من الأشخاص في جريمة اتجار بالبشر، تتصدرها الطفلة الصغيرة كضحية بريئة.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

شهادة الجيران تكشف اللحظات الأخيرة

أفاد عدد من شهود العيان من سكان المنطقة بأن الطفلة شاهندا كانت تظهر بانتظام برفقة امرأة مجهولة، يُعتقد أنها كانت تتولى "نقلها" بين عدة أماكن خلال الأسابيع الأخيرة، أحد الجيران أكد أن الطفلة كانت تبكي باستمرار وتبدو عليها علامات الإهمال، الأمر الذي أثار شكوك البعض، ما دفعهم إلى تصوير بعض المشاهد وإبلاغ الجهات المعنية.

الأم البيولوجية تدلي باعتراف خطير

التحقيقات مع الأم البيولوجية للطفلة كشفت مفاجأة مدوية، إذ اعترفت بأنها سلّمت طفلتها لأحد الوسطاء بدعوى "تبنّيها"، لكنها حصلت على مبلغ مالي قدره 25 ألف جنيه، زاعمة أنها لم تكن تعلم أن الأمر يصل إلى حد البيع أو الاتجار.

وبالتحقيق مع الوسيط، تبين أنه ينتمي إلى شبكة منظمة تستغل الأطفال في أعمال غير مشروعة، منها التسول والاستغلال الجنسي، بحسب ما ورد في محاضر النيابة.

التحريات تؤكد وجود صفقة مشبوهة

أوضحت مصادر أمنية أن التحريات أظهرت أن الطفلة تم نقلها عبر وسطاء في أكثر من محافظة، وكان الهدف من ذلك إخفاء مسار عملية البيع وضمان عدم تتبع الأجهزة الأمنية لأي طرف.

وقد تم تفريغ كاميرات المراقبة في عدة مناطق، وأسفرت النتائج عن التعرف على هويات المتهمين، الذين جرى ضبطهم تباعًا خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

النيابة: الاتهام "اتجار بالبشر" وتصل عقوبته للإعدام

وجهت النيابة العامة تهمًا مباشرة للمتهمين بـ"الاتجار بالبشر"، وهي جريمة تُعاقب عليها القوانين المصرية بالسجن المشدد، وقد تصل في بعض الحالات إلى الإعدام إذا اقترنت بظروف مشددة مثل استغلال قاصر.

الرأي العام يطالب بتشديد العقوبة

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع القضية بغضب واسع، مطالبين بسرعة محاكمة الجناة وتشديد العقوبات، خاصة أن الضحية طفلة بريئة لم تتجاوز الخامسة من عمرها.

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