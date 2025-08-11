تفاصيل متابعة الحكومة لتوفير التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الزراعية بالدلتا الجديدة

مستجدات مشروعات التنمية الزراعية بالدلتا الجديدة.. اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة الموقف التنفيذي لتوفير التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الزراعية بالدلتا الجديدة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الحرص على متابعة جهود تعزيز ودعم وتقوية الشبكة الموحدة؛ وتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لكافة الاستخدامات، لاسيما ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة، وإقامة مجتمعات زراعية صناعية عمرانية جديدة.

رئيس الوزراء ووزير الكهرباء

مستجدات مشروعات التنمية الزراعية بالدلتا الجديدة

الموجز ينشر مستجدات مشروعات التنمية الزراعية بالدلتا الجديدة، وخلال الاجتماع عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقرير مُتابعة لأعمال التغذية الكهربائية المُنفذة والجارية لمشروعات الاستصلاح الزراعي بالدلتا الجديدة، حيث تناول تفصيلياً موقف تدبير مصادر تغذية عبر تواجد محطات متنقلة بالمشروعات، إلى جانب ما تحقق في إطار توفير حلول دائمة للتغذية الدائمة لمشروعات الاستصلاح الزراعي المُستهدفة، بتنفيذ محطات جديدة، بقدرات متنوعة، مُؤكداً أن قطاع الكهرباء يحظى بدعم كبير من الدولة، التي تعتبره ركيزة أساسية لتعزيز مشروعات التنمية الشاملة والمستدامة.

زيادة استهلاك الكهرباء بمُعدلات غير مسبوقة

كما شهد الاجتماع استعراض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود الوزارة، في هذه الأيام، للعمل على ضمان توافر الخدمة، في ظل زيادة استهلاك الكهرباء، بمُعدلات غير مسبوقة، مع ارتفاع درجات الحرارة، مُؤكداً التنسيق الكامل مع وزارة البترول، لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء المُختلفة.

اقرأ أيضًا:

وزير الكهرباء يوجه رؤساء الشركات بتنفيذ خطة مجابهة ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك

جولة وزير الكهرباء لمتابعة تنفيذ إضافة مصدر تغذية ثالث لمحطة جزيرة الدهب عبر نهر النيل