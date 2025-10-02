السمّاق .. بهار شرقي يجمع بين الطعم الفريد والفوائد الصحية المتعددة

يُعدّ السمّاق من النباتات المميزة في عالم التوابل والأعشاب، حيث يجمع بين النكهة اللاذعة والفوائد الطبية.

ينمو علميًا تحت اسم Rhus coriaria، ضمن فصيلة "البُطمية"، ويظهر كشجيرة بارتفاع يتراوح بين 3 و4 أمتار، بأوراق ريشية وثمار حمراء صغيرة تتحول إلى مسحوق بعد التجفيف والطحن، ليُضفي مذاقًا حمضيًا محببًا على الأطباق الشرقية والعالمية ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

استخدامات تقليدية وطبية

ذكرت مكتبة الطب الوطنية الأمريكية أن السمّاق استُخدم في الطب الشعبي لعلاج البواسير، ووقف الإسهال، والتئام الجروح، وقرحة المعدة، إضافة إلى التهابات العين. هذه الاستخدامات التاريخية عززت مكانته كنبات طبي بجانب دوره الغذائي.

قوة مضادة للأكسدة

بفضل احتوائه على مركبات نباتية فعّالة مثل الفلافونويدات والبوليفينولات والأحماض العضوية، يمتلك السمّاق خصائص قوية مضادة للأكسدة، مما يساعد في الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، وبعض أنواع السرطان.



ثراء معدني استثنائي

توضح الدراسات أن ثمار السمّاق المجففة غنية بمجموعة من المعادن الأساسية لصحة الجسم، أبرزها:

البوتاسيوم: يحافظ على توازن الأعصاب ويساعد في تغذية الخلايا.

الكالسيوم: يقوّي العظام وينظم تقلّصات العضلات.

المغنيسيوم: يساهم في ضبط ضغط الدم وتنظيم ضربات القلب.

الحديد: أساسي لتكوين الهيموجلوبين ونقل الأكسجين.

الزنك: يعزز صحة الجلد ويقوي المناعة.

المنغنيز: يسرّع التئام الجروح ويساعد في تكوين أنسجة العظام.



الفيتامينات ودورها الحيوي

يحتوي السمّاق على تشكيلة من فيتامينات "ب" مثل:

ب-1 (الثيامين)

ب-2 (الريبوفلافين)

ب-3 (النيكوتيناميد)

ب-6 (البيريدوكسين)

ب-7 (البيوتين)



ووفق وزارة الصحة السعودية، تلعب هذه الفيتامينات دورًا محوريًا في:

تزويد الجسم بالطاقة.

تكوين خلايا الدم الحمراء.

تعزيز صحة الجهاز العصبي.

