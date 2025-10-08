بنك الإمارات دبي الوطني– مصر يقود تحالفاً مصرفياً لترتيب قرض مشترك بقيمة 2.1 مليار جنيه لصالح مشروع «آزاد فيوز»

فى خطوة تعكس جوهر استراتجية بنك الإمارات دبي الوطني – مصر والتزامه المستمر بدعم المشروعات التنموية الكبرى في السوق المصري، أعلن البنك عن قيادته لتحالف مصرفي لترتيب تمويل مشترك متوسط الأجل بقيمة 2.1 مليار جنيه مصري لصالح مشروع «آزاد فيوز»، أحد أبرز المشروعات السكنية الفاخرة بشرق القاهرة وقد تمت تغطية التمويل بمعدل 1.5 مرة، في دلالة واضحة على ثقة القطاع المصرفي في قوة قطاع التطوير العقاري المصري.

هدف القرض ومشروع «آزاد فيوز»

يهدف القرض إلى تمويل التكلفة الاستثمارية للمرحلتين الثانية والثالثة من المشروع، الذي تطوره شركة التعمير للتطوير العقاري (شركة التعمير والاستشارات الهندسية)، إحدى أعرق الشركات العاملة في السوق المصري والمدرجة في البورصة المصرية، بخبرة تمتد لأكثر من سبعين عامًا في بناء وتطوير المجتمعات السكنية الحديثة.

تاريخ شركة التعمير وإنجازاتها

وقد نجحت «التعمير» عبر تاريخها في تطوير مشروعات بارزة شكّلت علامات فارقة في مسيرة التطوير العمراني في مصر، من بينها معادي دجلة، ومساكن شيراتون، ومساكن الميريلاند، إضافة إلى فنادق الميريديان بالقاهرة، وفندق فلسطين بالإسكندرية، وموفنبيك أسوان، إلى جانب مشروعها الحديث UBL – Urban Business Lane في التجمع الخامس، الذي يمثل نموذجًا لمجمعات الأعمال متعددة الاستخدامات، وكذلك مشروع «آزاد» السكني الذي يعد واحداً من أرقى الكمبوندات السكنية في القاهرة الجديدة – التجمع الخامس.

مشروع «أربن ووك» العملاق

ويشكل كل من «آزاد» و«آزاد فيوز» وUBL جزءاً من مشروع ضخم تطوره الشركة يحمل اسم أربن ووك – Urban Walk على مساحة تتجاوز نصف مليون متر مربع ملاصقة للجامعة الأمريكية في التجمع الخامس، ومن المخطط أن يشكّل وسط البلد الجديد للقاهرة الجديدة. وقد قام بتصميم المشروع مجموعة من الاستشاريين العالميين من فرنسا وإنجلترا ولبنان، ليقدم تجربة عمرانية استثنائية في قلب التجمع الخامس.

البنوك المشاركة في التحالف المصرفي

حيث يعد بنك الإمارات دبي الوطني – مصر المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل التمويل والضمان وبنك الحساب والمقرض، بمشاركة كل من بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، وبنك البركة بصفتهما المرتبين الرئيسيين والمقرضين، وبنك التنمية الصناعية (IDB)، بصفته المرتب الرئيسي وبنك حساب التعويضات والمقرض، فيما تولي مكتب سرى الدين دور المستشار القانوني للمُقرضين.

حفل توقيع الاتفاقية

شهد حفل توقيع اتفاقية التمويل حضوراً رفيع المستوى من القيادات التنفيذية العليا للبنوك المشاركة وشركة التعمير للتطوير العقاري، في أجواء عكست روح التعاون والثقة بين القطاعين المالي والعقاري.

تصريحات القيادات

تصريح الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر

وفي هذا السياق، صرح السيد/ عمرو الشافعي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر:

"نفخر بقيادة هذا التحالف التمويلي الذي يجسد جوهر استراتيجيتنا الرامية إلى تمكين المشروعات العقارية الكبرى ذات الرؤية المستقبلية والأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، ويؤكد هذا التحالف قوة التعاون بين المؤسسات المالية الرائدة ودورنا في توفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم تنفيذ مشروعات نوعية تحقق قيمة مضافة وتسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030."

وأضاف، "لا يقتصر دورنا على توفير التمويل فحسب، بل يمتد إلى ترسيخ مكانة بنك الإمارات دبي الوطني – مصر كشريك مصرفي موثوق يسهم في تشكيل ملامح التنمية العمرانية المستقبلية."

تصريح رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتطوير العقاري

من جانبه، صرّح السيد سعد الوزّان، رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتطوير العقاري:

"يمثل هذا التعاون الثقة الكبيرة التي تحظى بها «التعمير» في السوق المصري، ويعكس تاريخاً طويلاً من النجاح يمتد لأكثر من سبعين عامًا. نحن نؤمن أن التحالف مع مؤسسات مصرفية رائدة يعزز من قدرة القطاع العقاري المصري على جذب مزيد من الاستثمارات الإقليمية والدولية.”

تصريح رئيس مجلس إدارة شركة «آزاد فيوز»

صرّح السيد والي دولاتي، رئيس مجلس إدارة شركة آزاد فيوز ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتطوير العقاري:

"يمثل مشروع «آزاد فيوز» نموذجًا للمجتمعات السكنية المتكاملة التي تضع الإنسان في قلب التصميم، وتعتمد على مبادئ الاستدامة والابتكار في جميع التفاصيل. يضم المشروع أكثر من 1000 وحدة سكنية، من بينها منتج فريد يحمل اسم AZhome، الذي يقدم تجربة سكنية فريدة في السوق المصري، حيث يحتوي كل مبنى على قاعة استقبال وغرفة طعام وسينما وبزنس سنتر في الدور الأول، بينما يضم الروف حمام سباحة خاصاً وغرفة ساونا وغرفة بخار وقاعتي ألعاب مغلقة ومفتوحة، بما يتيح أسلوب حياة يجمع بين الخصوصية والرفاهية.”

وأضاف: “نحن فخورون بهذه الشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، وبنك البركة، وبنك التنمية الصناعية، التي تؤكد أن التمويل العقاري الموجّه نحو مشروعات نوعية ومستدامة هو أحد أهم محركات التنمية الحقيقية في مصر خلال المرحلة المقبلة."

تصريح الرئيس التنفيذي لبنك SAIB

وعبر الأستاذ/ أفضل نجيب، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك saib، عن اعتزازه بهذه الشراكة:

"تأتى مشاركة البنك فى هذا التمويل المشترك فى إطار التزامنا بدعم المشروعات العقارية ذات الجدوى الاقتصادية، كما تعد هذه المشاركة امتدادًا لنهج بنك saib فى توجيه التمويلات نحو مشروعات ذات قيمة مضافة تُسهم في تحفيز الاقتصاد المصري.

وأوضح "نجيب" أن مشاركة البنك فى تلك العملية التمويلية تأتي من خلال القيام بدور مرتب ومُقرض، لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية بحصة تبلغ 600 مليون جنيه من إجمالي التمويل البالغ بحد أقصي 2.1 مليار جنيه، مشيراً إلى أن مدة القرض تصل إلى 6 سنوات، مؤكداً أن مشاركة البنك فى هذا التمويل المشترك تعكس التزامه الثابت بدعم خطط الدولة التنموية والمساهمة الفعالة في تطوير البنية التحتية بأسلوب متكامل ومستدام.

كما أشار إلى أن قطاع التشييد والبناء يمثل قاطرة رئيسية للنمو الاقتصادى، لكونه أحد أكثر القطاعات الاقتصادية تحفيزاً للأنشطة الاقتصادية، موضحاً أن دعم المؤسسات المصرفية لهذه المشروعات يسهم في تنشيط الاقتصاد القومى وزيادة الناتج المحلى الإجمالي.”

تصريح الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الصناعية

واضاف السيد/ حسين رفاعي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية – اعتزازه بمشاركة البنك في القرض المشترك الموجه إلى شركة أزاد فيوز التابعة لمجموعة تعمير، وذلك بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني والبنوك المشاركة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية البنك لدعم المشروعات الاستراتيجية في قطاع التطوير العقاري، باعتباره أحد الركائز الأساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف رفاعى أن هذه المشاركة تعكس التزام بنك التنمية الصناعية بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دوره كشريك رئيسي في تمويل المشروعات الكبرى التي تسهم في بناء مستقبل أفضل.

تصريح نائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة مصر

وصرح الأستاذ حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة مصر:

"يأتي دور بنك البركة – مصر كمرتب رئيسي للصفقة التمويلية المشتركة لمشروع AZAD Views بحصة تبلغ 425 مليون جنيه ليجسد التزامنا الممتد بدعم القطاع العقاري وتمويل مشروعاته الرائدة، وخاصة تلك التي تمثل إضافة متميزة إلى المشهد العمراني في مصر. ويُعد المشروع مثالًا بارزًا لذلك لتواجده في موقع استراتيجي بقلب التجمع الخامس، مما يعزز مكانته كأحد المشروعات البارزة في سوق العقارات. وفي هذا الإطار، نحرص على مواصلة تعزيز شراكاتنا مع الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري كجزء من دورنا في دعم مسيرة التنمية العمرانية."

موقع المشروع ومواصفاته

يقع مشروع "أزاد فيوز" في موقع استراتيجي متميز بقلب القاهرة الجديدة، بجوار الجامعة الأمريكية، على مساحة إجمالية تبلغ 84,922 متر مربع. أطلق المشروع في عام 2021، ومن المقرر استكماله بالكامل بحلول عام 2027، حيث اكتملت مرحلته الأولى بالفعل.

ويجسد هذا التحالف المصرفي التزام جميع الأطراف بدعم مشروعات عمرانية متكاملة ومستدامة تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار الإقليمي والدولي، وترسيخ دور القطاع المصرفي كشريك فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

