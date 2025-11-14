وفاة شاب داخل زاوية بأسوان.. الأوقاف تكشف التفاصيل الأولية

وزارة الأوقاف تؤكد التعاون الكامل مع الجهات الأمنية وتدعو لعدم استباق نتائج التحقيق

في بيان رسمي، أعلنت وزارة الأوقاف أنها تلقت اليوم إخطارًا بواقعة مؤسفة بعد العثور على شاب متوفى داخل زاوية مصلى نقادة الواقعة في خور عواصة بمدينة أسوان، وسط متابعة دقيقة من الجهات المختصة، ويرصد الموجز التفاصيل.

تحرك فوري من مديرية أوقاف أسوان

فور تلقي البلاغ، بادرت مديرية أوقاف أسوان بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة، حيث جرى إخطار السلطات الأمنية التي بدأت على الفور إجراءات التحقيق لكشف ملابسات الوفاة وتحديد الأسباب الحقيقية وراء الحادث.

الأوقاف: لا تفاصيل قبل اكتمال التحقيقات

وشددت الوزارة على أنها تكتفي بهذا القدر من المعلومات في الوقت الراهن، حرصًا على سير التحقيقات الجنائية دون تأثير أو تداول غير دقيق، مؤكدة التزامها بالتعاون الكامل مع مؤسسات الدولة للكشف عن الحقائق.

ثقة كاملة في أجهزة الدولة

أكدت وزارة الأوقاف ثقتها في كفاءة وقدرة الأجهزة الأمنية والقضائية المصرية على كشف ملابسات الواقعة، داعية الجميع إلى عدم تداول معلومات غير موثقة لحين صدور نتائج التحقيق الرسمية.